أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.84 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
592.00 عيار 21
507.00 عيار 18
677.00 عيار 24
4736.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. و37 جنيهًا للبيض

اللحوم
اللحوم
أخبار متعلقة
small-img
الاستقرار يسود أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن
small-img
استقرار أداء شهادات الإيداع المصرية في بورصة لندن
اللحوم

أحمد اللاهونى

استقرت أسعار اللحوم فى السوق المحلية -اليوم الجمعة- عند 145 جنيهًا لكيلو البتلو، و125 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 115 و125 جنيهًا.

كما استقرت أسعار الدواجن عند 31 جنيهًا لكيلو البلدى، و24 للبيضاء، و35 للرومى، و32 للبط، و37 لطبق البيض.

وعن أسعار الأسماك استقرت عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا