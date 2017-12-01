استقرار أسعار اللحوم والدواجن.. و37 جنيهًا للبيض

اللحوم

أحمد اللاهونى



استقرت أسعار اللحوم فى السوق المحلية -اليوم الجمعة- عند 145 جنيهًا لكيلو البتلو، و125 للضانى، وتراوحت أسعار الكندوز بين 115 و125 جنيهًا.



كما استقرت أسعار الدواجن عند 31 جنيهًا لكيلو البلدى، و24 للبيضاء، و35 للرومى، و32 للبط، و37 لطبق البيض.



وعن أسعار الأسماك استقرت عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.