انطلاق الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية.. الثلاثاء

البنك الإفريقى للتنمية

المال - خاص



يعقد البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية، تحت عنوان "منطقة التجارة الحرة الأفريقية.. عوامل واحتمالات النجاح الأساسية"، يوم الثلاثاء المقبل.



ويفتتح المنتدى الدكتور بانديكيت أوراما، رئيس البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد، والمتحدث الرئيسى البرت م.موتشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقى.



ويهدف منتدى التجارة والتنمية إلى تشكيل منصة لتعزيز جهود البنك فى دعم التجارة بين الدول الأفريقية، وتأكيدًا لدوره باعتباره لاعب رئيسى فى مجال تمويل التجارة وتعزيز النمو.



ويسعى افريكسيمبك، من خلال الدورة الثانية لمنتدى التجارة والتنمية، إلى بناء القدرات والخبرات من خلال التعرف على أحدث البحوث والدراسات الخاصة بالتجارة العالمية والأفريقية وقضايا التمويل، بالإضافة إلى تبادل الخبرات وعرض التجارب الناجحة.



ويستعرض البرت م.موتشانجا، مفوض التجارة والصناعة بمفوضية الاتحاد الأفريقى، أخر التطورات فيما يتعلق بمنطقة التجارة الحرة الأفريقية والتحديات التى تواجهها والخيارات الخاصة بتفعيلها.



ويقدم المفوض الأفريقى رؤية مستقبلية للتكامل الاقتصادى والتجارى الأفريقى، مع التركيز على دور مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية فى تعزيز عملية التكامل.



وقال دكتور بانديكيت أوراما، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد، إن سلسلة منتديات التجارة والتنمية التى يعقدها البنك ستساعد على سد الفجوة المعرفيه وزيادة تنافسية الاقتصادات الإفريقية فى عالم يتحرك فيه النمو والتجارة، مدفوعًا بزيادة المحتوى التكنولوجى والمعرفى.



كانت الدورة الأولى من سلسلة منتدى التجارة، قد عقدت فى 17 ديسمبر 2016، وكانت السيدة فلوريزل ليسا مساعد المفوض الأمريكى للتجارة فى إفريقيا المتحدث الرئيسى.



ويشارك فى المنتدى سفراء الدول الأعضاء بالبنك، وعدد من الباحثين والأكاديمين المتخصصين فى قضايا التجارة والتمويل، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزى المصرى ووزارة التجارة والصناعة، وعدد من الجهات الحكومية والقطاع الخاص.



ويعد البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير (أفريكسيمبانك) في مقدمة المؤسسات المالية الإفريقية متعددة الأطراف، المعنية بتمويل وتشجيع التجارة الإفريقية البينية والخارجية.



وتأسس البنك في أكتوبر 1993 على يد حكومات إفريقية، ومستثمرين أفارقة من القطاع الخاص والقطاع المؤسسي، ومستثمرين غير أفارقة.



وللبنك وثيقتان تأسيسيتان، هما: اتفاقية الإنشاء، والتي تمنحه حالة المنظمة الدولية، والميثاق: والذي يحكم الهيكل المؤسسي والعمليات داخله، ومنذ 1994، اعتمد تسهيلات ائتمانية تزيد عن 51 مليار دولار في لصالح شركات إفريقية، منها 10.3 مليار دولار في 2016، ويمتلك أصولًا إجمالية بقيمة 11.7 مليار دولار في 31 ديسمبر 2016.