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بورصة وشركات
المجموعة المالية على قمة شركات السمسرة.. العام الحالى
الجمعة 01 ديسمبر 2017 01:33 م
هيرمس
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التجارى الدولى على عرش السمسرة.. والمجموعة المالية الوصيف
هيرمس
شريف عمر
واصلت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية، صدارة تعاملات شركات السمسرة بسوق المال، خلال الفترة المنتهية من العام الحالى، بعدما سجلت قيم تداول وصلت إلى 73.2 مليار جنيه، مسيطرة على حصة سوقية بـ 12.7%، من تعاملات أول 11 شهر فى 2017.
وجاءت شركة هيرمس للوساطة فى الأوراق المالية، فى مركز الوصيف بعدما سيطرت على حصة سوقية بـ 10.5%، وتسجيل قيم عمليات قاربت 60.3 مليار جنيه.
وجاءت شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية، فى المرتبة الثالثة محققة قيم تداول 46.2 مليار جنيه، ومسجلة حصة سوقية 8%.
واحتلت شركة بلتون لتداول الأوراق المالية، المرتبة الرابعة بقيم تداول 25.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.5%، وجاءت شركة الرواد لتداول الأوراق المالية فى المركز الخامس بعد تحقيق قيم تداول بـ 25.6 مبليار جنيه، وحصة سوقية 4.5%.
أما شركة فاروس لتداول الأوراق المالية، جاءت بالمركز السادس بعد تسجيل قيم تداول 25.6 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.5%، وتلتها شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية محققة قيم عمليات 22.4 مليار جنيه، وحصة سوقية 4.2%.
وجاءت شركة إتش سى لتداول الأوراق المالية فى المرتبة 8 محققة قيم 19.7 مليار جنيه، وحصة سوقية 3.4%، تلتها شركة مباشر لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 2.7% وقيم عمليات 15.7، ثم شركة سيجما بقيم عمليات 15 مليار جنيه، وحصة سوقية 2.7%.
وجاءت المراكز من 11 حتى 20 كالتالى نعيم وأرقام وعربية أون لاين، والعربية ثمار، العربى الأفريقى، الجزيرة، إتش إس بى سى، أصول وبرايم والتوفيق للسمسرة فى الأوراق المالية.
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
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