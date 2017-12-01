4 شركات تركية تضخ 145 مليون جنيه استثمارات بمصر

المهندس شريف البربري



في مجالات البلاستيك والإسطمبات وخلط الخرسانة وحفاضات الأطفال



200 شركة تركية تشارك في مؤتمر موسع بالقاهرة مارس المقبل



رسالة إسطنبول _ محمد ريحان



قررت 4 شركات تركية ضخ استثمارات في مصر بقيمة 145 مليون جنيه في مجالات البلاستيك والاسطمبات وخلط الخرسانة وحفاضات الأطفال.



وقال المهندس شريف البربري عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين، في تصريحات صحفية علي هامش مؤتمر " هيا نصنع معا" الذي تنظمه الجمعية في تركيا حاليا إن المشروع الاول سيكون في مجال تصنيع البلاستيك باستثمارات 35 مليون جنيه، والثاني لإنتاج محطات خلط الخرسانة بالكامل واستثماراته 44 مليون جنيه



واضاف ان استثمارات المشروع الثالث ستكون لانتاج حفاضات الأطفال، وتصل إلي 52 مليون جنيه، بالإضافة الي مصنع لإنتاج الاسطمبات بقيمة 14 مليون جنيه.



واشار البربري الي انه تم خلال ايام المؤتمر لقاءات كثيرة وجلسات ثنائية بسن المستثمرين المصريين والأتراك في مدينتي قونيا ومستمرة حتي نهاية اليوم، وسيتم الاعلان هن اجمالي الاتفاقات المبرمة بالكامل غدا.





واضاف ان جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين تلقت طلبات من نحو 200 شركة تركية تريد المشاركة في المؤتمر الثاني "هيا نصنع معا" المزمع انعقاده في القاهرة خلال شهر مارس المقبل والذي يسبقه زيارة وفد تركي من رجال الاعمال الي مصر خلال شهر فبراير المقبل.



وتنظم جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين المؤتمر الاقتصادي التركي المصري بمدينتي قونيا وإسطنبول خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر، بمشاركة 88 شركة مصرية، تحت شعار "هيا نصنع معا" بهدف العمل على مد جسور تواصل قوية تربط بين المصريين والأتراك.



ويشارك بالمؤتمر ممثلين عن اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الاعمال المصريين.