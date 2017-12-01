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أسعار الدولار بالبنوك
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البنك المركزى المصرى
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب بالسوق المحلية .. الجمعة 1 ديسمبر
الجمعة 01 ديسمبر 2017 10:22 ص
الذهب
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الذهب
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
721 إلى 723
عيار 22
661 إلى 663
عيار 21
631 إلى 633
عيار 18
541 إلى 543
عيار 14
421 إلى 422
عيار 12
361 إلى 362
الاونصة
22,428 إلى 22,499
الجنيه الذهب
5,048 إلى 5,064
الكيلو
721,143 إلى 723,429
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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