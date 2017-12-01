رسميا..الخطيب رئيسا للأهلي ونجاح قائمته بالكامل

قائمة الأهلي

علي المصري



أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات النادي الأهلي في الساعات الأولى من صباح الجمعة، عن فوز محمود الخطيب برئاسة مجلس الإدارة ليقود القلعة الحمراء حتى عام 2021، بعدما استطاع أن يتخطى منافسه محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق.



كما فاز العامري فاروق وزير الرياضة الأسبق، بمنصب نائب الرئيس بعد منافسة قوية مع مصطفى مراد فهمي، وعلى منصب أمين الصندوق حسم خالد الدرندلي عضو قائمة محمو الخطيب المنصب لصالحه بعد الفوز على منافسه كامل زاهر عضو قائمة طاهر.



وتواجد في مناصب الأعضاء كل من : خالد مرتجي، ورانيا علواني، ومحمد سراج الدين، وابراهيم الكفراوي، وطارق قنديل، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، ومهند مجدي، وجوهر نبيل.



وتشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي كالتالي :



الرئيس : محمود الخطيب.

النائب : العامري فاروق.

أمين الصندوق: خالد الدرندلي.

الأعضاء: خالد مرتجي - رانيا علواني - محمد سراج الدين - ابراهيم الكفراوي - طارق قنديل - محمد الدماطي - محمد الجارحي - مهند مجدي - جوهر نبيل