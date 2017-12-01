محمود الخطيب رئيسًا للنادي الأهلي

عزت سلامة العاصي

اقترب الكابتن محمود الخطيب من حسم مقعد رئاسة مجلس إدارة النادي الأهلي بعد منافسة قوية مع المهندس محمود طاهر، الرئيس السابق.





وبفوز الخطيب يستقبل النادي الأهلي رئيسا جديدا يحتل الترتيب الرابع عشر منذ تأسيسه.

ووفقًا لقناة الأهلي، حصد الخطيب نحو 19500 صوت، مقابل 14 ألفا و400 صوت

لمنافسه طاهر، وذلك بعد فرز 121 لجنة تمثل ما يزيد على 90% من نسبة حضور الجمعية العمومية.

ويعد الكابتن الخطيب "62 عامًا"، من أشهر من قادوا هجوم الأهلي في الفترة بين عامي 1972 و1988، واختير في 2007 ثاني أفضل لاعب أفريقي في السنوات الـ50 الماضية من قِبل الكاف.





وشغل كابتن الخطيب الشهير ببيبو منصب نائب رئيس النادي في المجلس الأسبق الذي كان يرأسه حسن حمدي.



