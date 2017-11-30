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سيـــاســة
الصادق المهدي: قمة ثلاثية الحل الوحيد لمشكلة سد النهضة
الخميس 30 نوفمبر 2017 10:56 م
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أحمد صبرى
قال الصادق المهدي رئيس الوزراء السوداني الأسبق، وزعيم حزب الأمة، إن أزمة تقسيم مياه النيل وسد النهضة لايمكن حله إلا بمؤتمر قمة بين رؤساء الدول الثلاث، السوادن ومصر واثيوبيا ولايمكن حلها على المستوى الوزارى أو من الناحية الفنية.
وأوضح فى لقاء له مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور أن دولة السودان ينبغي عليها أن تقرب وجهات النظر بين اثيوبيا والسودان، لا أن تكون مع طرف ضد آخر.
وأكد أن بث لقاء الرئيس الأسبق محمد مرسي على الهواء أثناء لقاءه رؤساء الأحزاب أثار غضب الإثيوبين بسبب إحساسهم بوجود تهديدات، مطالبا بضرورة الحوار مع إثيوبيا ومساعدتها.
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