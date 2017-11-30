نور الدين زكى مديرًا لإنتل مصر‎

شركة إنتل مصر

مصادر : الشركة مستمرة فى ممارسة أعمالها.. ولا تبحث التخارج نهائيًّا





محمود جمال





علمت "المال" أنه تم تعيين المهندس نور الدين زكى مدير مبيعات قنوات التجزئة السابق بشركة إنتل مصر مديرًا عامًّا لها خلفًا للمهندس سامح الملاح.



قالت مصادر وثيقة الصلة بالشركة إنها ما زالت مستمرة فى ممارسة عملها، ولا تبحث التخارج نهائيًّا من السوق النهائية، لكن الشركة العالمية قامت بتغيير استراتيجياتها على مستوى كل الدول، ومنها مصر، حيث أصبحت التركيز على تكنولوجيا الجيل الخامس للاتصالات 5G وإنترنت الأشياء ووحدات التخزين.



وأوضحت المصادر، لـ"المال"، أن مقر الشركة انتقل من منطقة تكنولوجيا المعادى إلى مول كايرو فيستيفال سيتى بالتجمع الخامس، ويشتمل المكتب على أقل من 5 موظفين تقريبًا.



يُذكر أن الملاح استقال، خلال يونيو الماضى، من منصبه كمدير للشركة بمصر وبلاد المشرق العربى بعد مرور عامين فقط على تعيينه واتجه نحو تأسيس شركة خاصة به.