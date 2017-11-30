تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا

الذهب 22

عمر سالم





شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الخميس، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1275 دولارًا.



قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 633 جنيهًا بدلًا من 635.



وأضاف واصف للمال أن عيار 18 سجل 544 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 724 جنيهًا مقابل 726 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لنحو 1275 دولارًا بدلا من 1286 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5075 جنيهًا.