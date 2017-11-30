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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 633 جنيهًا
الخميس 30 نوفمبر 2017 08:23 م
الذهب 22
أخر الأخبار
الذهب 22
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الخميس، بختام التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1275 دولارًا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 انخفضت لتسجل 633 جنيهًا بدلًا من 635.
وأضاف واصف للمال أن عيار 18 سجل 544 جنيهًا، فيما سجل عيار 24 نحو 724 جنيهًا مقابل 726 جنيهًا، وتراجعت الأوقية لنحو 1275 دولارًا بدلا من 1286 دولارًا، وسجل الجنيه الذهب 5075 جنيهًا.
أسعار الذهب
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