التنمية للمعاملات الإسلامية يتصدر قائمة الممولين لمشروعك ببورسعيد

بنك التنمية والائتمان الزراعى

أمانى العزازى





أكد سيد سعدون، مدير مشروعك ببورسعيد، أن عدد البنوك المتعاملة مع مشروعك وصلت إلى 6 بنوك.



وتصدّر بنك التنمية والائتمان الزراعى فرع المعاملات الإسلامية المركز الأول بقائمة البنوك المموّلة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.



فيما احتلّ بنك مصر المركز الثانى، وجاء الأهلى فى المركز الثالث، والإسكان والتعمير فى المركز الرابع.



فيما احتل بنك القاهرة المرتبة الخامسة، وسجل بنك التنمية والائتمان الزراعى أقل معدلات التمويل البنكى للمستفيدين من مبادرة مشروعك؛ نظرًا لعدم امتلاك المزارعين والمربّين صكوك ملكية الأراضى أو الحظائر التى يطلبون تمويلها ضمن المبادرة.



ولفت سعدون إلى أن منح التمويل يتطلب شروطًا، منها أن يقدم صاحب المشروع مستند الملكية للمكان أو للأرض، مشيرًا إلى أن أصحاب المشروعات الزراعية والحيوانية يجدون صعوبة فى تقديم ما يفيد ملكيتهم للمشروعات من المحافظة التى تمنحها لهم بنظام الإيجار أو حق الانتفاع.



وأوضح أن عدد المتقدمين للحصول على تمويلات لمشروعات صغيرة ومتوسطة ببورسعيد بمبادرة مشروعك تجاوز 1177 طلبًا تمت الموافقة على 180 منها، بإجمالى 7.2 مليون جنيه، وفقًا لأحدث بيان للمشروعات المنفذة بالمشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية.



يُذكر أن مبادرة مشروعك تتبع وزارة التنمية المحلية، وتقدم قروضًا بشروط ميسرة بحد أدنى يصل لـ500 ألف جنيه يُمنح للمهن الحرة وتمويل النشاطات التجارية، والمشروعات الصغيرة فى صورة قروض لشراء وتمويل الآلات والمعدات وتمويل الثروة الحيوانية.