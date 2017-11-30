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البورصات العربية.. مكاسب للسعودية وهبوط الدوحة ومصر إجازة
الخميس 30 نوفمبر 2017 06:20 م
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خالد بدر الدين
صعد مؤشرا بورصتى السعودية ومسقط، فى ختام تعاملات اليوم الخميس، بنسبة طفيفة، بينما هبط مؤشر بورصة الدوحة، فى حين لم تفتح بورصات مصر ودبى وأبو ظبى والبحرين والكويت أبوابها، اليوم؛ احتفالًا بالمولد النبوى الشريف.
ذكرت وكالة رويترز أن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية زاد، اليوم، بحوالى 0.5% ليتجاوز 7004 نقاط ليواصل الصعود للجلسة السابعة على التوالي.
وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنسبة طفيفة بلغت حوالى 0.06% ليستقر عند 5110 نقاط، بينما هوى مؤشر بورصة الدوحة بأكثر من 0.9% لينزل إلى 7714 نقطة، مع هبوط سعر سهم بنك قطر الإسلامي 3.6%.
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