وزير النقل: التعاون مع المنظمة البحرية الدولية إيجابي لتعزيز السلامة

محمود محسن





اجتمع الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس، مع كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية بلندن، بحضور السفير ناصر كامل سفير مصر في المملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية واللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري.



تناول اللقاء أهمية قناة السويس كشريان مائي مهم للتجارة العالمية والتطور الكبير في منظومة الموانئ المصرية وأهمية المنطقة الاقتصادية للقناة والتعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية.



وأعرب وزير النقل عن الاعتزاز بعضوية مصر في هذه المنظومة الدولية الرفيعة، لافتًا إلى أن التعاون القائم بين مصر والمنظمة البحرية الدولية (IMO)، سواء من الناحية الفنية والتكنولوجية، وكذلك التعاون في مجال التدريب يمثل نموذجًا إيجابيًّا واضحًا لمفهوم تعزيز السلامة البحرية.



وأضاف أن المنظمة البحرية الدولية هي العمود الفقرى لتنظيم صناعة النقل البحري عالميًّا، مشيدًا بدورها في تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وتيسير التجارة الدولية وبين السلامة والأمن وحماية البيئة.



وأشار عرفات إلى أن مصر تعتبر من أوائل الدول التي انضمت للمنظمة البحرية الدولية منذ نشأتها، مؤكدًا أهمية النقل البحري والدور الحيوي لعنصري السلامة والبيئة في تطوير هذه الصناعة المهمة، ودورها الاقتصادي الكبير، لافتًا إلى ما أولته مصر من اهتمام كبير بهذا القطاع الحيوي وسلامته وحماية شواطئ مصر ومنع التلوث البحري، وكذلك الحرص على تحقيق المتطلبات التي تنص على المعاهدات الصادرة من المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى حرص مصر على تقديم الخدمات والتسهيلات التي ترفع من كفاءة الأسطول والعمل على زيادة حجمه.



ولفت عرفات إلى حرص الدولة على المشاركة بفعالية في كل أنشطة المنظمة ولجانها الفرعية والأساسية وتعمل على الإسهام في تحقيق أهدافها، فمصر دولة بحرية من الطراز الأول حيث تتمتع بموقع جغرافي متميز في ملتقى قارات العالم الثلاث، كما يوجد على أرضها قناة السويس التي تلعب دورًا كبيرًا في تسهيل التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولديها سواحل طويلة ممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط يبلغ طولها حوالي 3000 كم.



وأوضح أن مصر تمتلك عددًا كبيرًا من الموانئ يصل إلى 43 ميناء، سواء تجاريًّا أو تخصصيًّا، لذا يقع النقل البحري على رأس أولوياتها، حيث يعتبر أهم الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني.



من جانبه أشار الفريق مهاب مميش إلى أن قناة السويس هى شريان التجارة العالمية؛ لكونها الرابطة الجوهرية بين الشرق والغرب فى التبادل التجارى، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع بالغ الأهمية فى النهوض بالاقتصاد القومى.



كما أشار الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية إلى أهمية الموقع البحري لمصر ودورها المهم في حركة التجارة العالمية، وما يمكن أن يحققه تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والخدمات البحرية والموانيء من تدعيم لقدرات مصر البحرية في منطقة البحر المتوسط.