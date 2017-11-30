رياض عضوًا بمجلس استراتيجية الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث

ولاء البري



كأول مصري وعربي يحصل على هذا المنصب، تم انتخاب الخبير الدولي في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية المهندس أحمد رياض عضوًا في مجلس إدارة استراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.



نجح المهندس أحمد رياض بالإجماع في انتخابات الأمم المتحدة للحد من الكوارث التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، للعمل عضوًا في مجلس الإدارة لمدة عامين بداية من 2017 وحتى 2019، وذلك بالتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة ومكاتب الأمم المتحدة المختلفة في العالم للمساهمة في تطبيق إطار "سنداي" للحد من مخاطر الكوارث 2015- 2030، وتم الانتخاب على هامش اللقاء السنوي لمجلس إدارة استراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث التابع لمكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في العاصمة مانيلا بجمهورية الفلبين، وكذلك منتدى كبار القادة- مرونة الأعمال- نحو بناء قدرات الفلبين للوصول إلى المرونة المؤسسية الذي تم عقده في 28- 29 نوفمبر 2017.



يتكون مجلس الإدارة من 11 خبيرًا دوليًّا، بالإضافة إلى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الحد من مخاطر الكوارث الدكتور روبرت جلاسر، رئيس مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.



يعتبر تحالف إدارة استراتيجية الأمم المتحدة للحد من الكوارث من التحالفات القوية داخل الأمم المتحدة، ويتكون من 140 عضوًا بهدف المساهمة في إنشاء مجتمعات قادرة على مواجهة مخاطر الكوارث، عن طريق تنشيط التعاون بين القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتحقيق أهداف إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث 2015- 2030.



جدير بالذكر أنه تم اعتماد إطار ِسنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015- 2030 خلال مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث، الذي عُقد في ِسنداي باليابان في 18 مارس 2015، والذي يُلزم الحكومات داخل الدول المختلفة بأن تطلع على الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والعالمي بأعمال مركزة داخل كل قطاع وفي جميع المجالات، مثل "فهم مخاطر الكوارث، تعزيز سبل إدارة مخاطر الكوارث من أجل تحسين التصدي لها، الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل تعزيز القدرة على التحمل، تحسين مستوى الاستعداد من أجل التصدي للكوارث بفاعلية، و"إعادة البناء على نحو أفضل" في مجال التعافي وإعادة التأهيل والإعمار".



ويقوم التحالف بتسهيل تبادل الخبرات والمعرفة حول كيفية تنفيذ مشاريع ملموسة للحد من مخاطر الكوارث من خلال سبعة مسارات للعمل، وهي "استراتيجيات إدارة مخاطر الكوارث، ومقاييس الاستثمار، المعايير والمقاييس، التعليم والتدريب، القوانين المنظمة واللوائح، الحد من المخاطر الحضرية، المرونة، التأمين".



وأكد المهندس أحمد رياض، الخبير الدولي في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، أنه خلال السنوات الخمس الماضية كان وما زال جزء من مجتمع استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية على مستوى ضمان استمرارية مرونة الأعمال والجهات الحكومية داخل الدول المختلفة، وأنه بعد اختياره في مجلس الإدارة سوف يسعى جاهدًا للمساهمة في تحقيق أهداف وأولويات إطار سنداي 2015- 2030 عالميًّا وداخل المنطقة العربية عامة، ومصر خاصة، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للمنطقة العربية وكذلك المكاتب الأخرى حول العالم.



جدير بالذكر أن الخبير المصري الدولي أحمد رياض رائد من رواد استمرارية الأعمال وإدارة الكوارث والأزمات على مستوى العالم، والفائز بعدة جوائز عالمية خلال السنوات السابقة، منها أفضل استشاري على مستوى الشرق الوسط، أفضل استشاري على مستوى العالم، شخصية العام على مستوى العالم، شخصية العام في الشرق الأوسط، أفضل مشروع إبداعي على مستوى الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم وجوائز وترشيحات أخرى عديدة، والذي قدم إسهامات عديدة لتعزيز ونشر مفاهيم استمرارية الأعمال وإدارة الأزمات في الشرق الأوسط والعالم عن طريق إثراء المحتوى العربي في استمرارية الأعمال وتنفيذ عدة مشاريع لقطاعات مختلفة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك المشاركة في الندوات والمؤتمرات العالمية ونشر المحتوى العلمي في عدة كتب ومجلدات عالمية.

