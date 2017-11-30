8 بورصات إجازة اليوم بمناسبة المولد النبوي و6 تعمل

البورصات العربية 55

خالد بدر الدين



أغلقت اليوم الخميس 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط أبوابها احتفالا بمولد النبى الكريم، على أن تستأنف عملها يوم الأحد المقبل، بينما فتحت 6 بورصات عربية وإسلامية أبوابها للعمل اليوم.



ومن البورصات العربية التى نالت إجازة اليوم مصر ودبى وأبو ظبى والبحرين والكويت ولبنان وفلسطين والأردن.



وذكرت وكالة بلومبرج أن العديد الدول العربية والإسلامية لم تتوقف عن العمل اليوم ومنها السعودية وتونس وتركيا والدوحة ومسقط والمغرب.









