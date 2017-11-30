EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
8 بورصات إجازة اليوم بمناسبة المولد النبوي و6 تعمل
الخميس 30 نوفمبر 2017 01:03 م
البورصات العربية 55
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
" تداول السعودية " يهبط 1.3 % ليبصبح الخاسر الأكبر بين البورصات العربية
البورصات العربية 55
خالد بدر الدين
أغلقت اليوم الخميس 8 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط أبوابها احتفالا بمولد النبى الكريم، على أن تستأنف عملها يوم الأحد المقبل، بينما فتحت 6 بورصات عربية وإسلامية أبوابها للعمل اليوم.
ومن البورصات العربية التى نالت إجازة اليوم مصر ودبى وأبو ظبى والبحرين والكويت ولبنان وفلسطين والأردن.
وذكرت وكالة بلومبرج أن العديد الدول العربية والإسلامية لم تتوقف عن العمل اليوم ومنها السعودية وتونس وتركيا والدوحة ومسقط والمغرب.
البورصات العربية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا