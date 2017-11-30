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اقتصاد وأسواق
إطلاق المنتدى الدولي للاستثمار الزراعي.. 5 ديسمبر
الخميس 30 نوفمبر 2017 12:51 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
أخر الأخبار
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
تعقد وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" المنتدى الدولي للاستثمار الزراعي في مصر، بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، يوم 5 ديسمبر 2017.
ويشارك في المنتدى وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والاستثمار، والتموين، والتجارة والصناعة، وممثلي منظمة الفاو، والبنك الدولي، وعدد من أصحاب الشركات والمستثمرين من الدول المختلفة، ومسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة ومسئولي الوزارات المعنية.
وأكد الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان صحفي صدر مؤخرا، أهمية هذا المنتدى في جذب الفرص الاستثمارية الكبرى، في ظل حرص الحكومة على تشجيع الاستثمار وتحسين مناخه، بما يساهم في النهوض بالاقتصاد القومي وتوفير فرص عمل للشباب، فضلاً عن تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح البنا أن هذا المنتدى يشارك فيه عدد كبير من أصحاب المصلحة المعنيين بمجال الاستثمار الزراعي في مصر والدول المختلفة، من مسئولي القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، ووكالات الأمم المتحدة ومسئولي الوزارات المعنية، لمناقشة الاستثمار الزراعي في مصر.
وقال وزير الزراعة إن المنتدى سيشهد جلسات تفاعلية حول تحسين الأمن الغذائي في مصر، والسياسات والمجالات ذات الأولوية للاستثمار، فضلاً عن عقد 4 موائد بالتوازي، حول تحسين كفاءة سلاسل القيمة في قطاعات الحبوب، السكر، البساتين، والدواجن، لافتاً الى أن مناقشات المنتدى ستشمل عرض دراسات تحليلية أجرتها منظمة الفاو بشأن القطاعات الفرعية الخاصة بالحبوب والسكر.
وأوضح أنه سيتم أيضاً خلال جلسات المنتدى تقييم الفرص الاستثمارية من منظور تحسين النظم الغذائية الزراعية في مصر لتعمل بشكل أكبر كفاءة وشمولية سواء من حيث تحليل سلسلة القيمة للواردات أو للقطاعات الفرعية التي تتمتع بإمكانيات تصديرية عالية.
البنك الدولي
وزارة التموين
وزارة الزراعة
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