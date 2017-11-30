العربي للبحوث: قانون المسئولية الطبية يقنن قهر النساء

مجلس البرلمان 2017 2

إيمان عوف



قال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات، إن مشروع قانون المسؤولية الطبية المطروح أمام البرلمان، الذي تقدم به عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الصحة الدكتور أيمن أبو العلا، يرسخ التمييز والعنف ضد النساء ويساهم فى المزيد من القهر.



وأوضح المركز، فى بيان، اليوم الخميس، أن مقترح القانون حدد فى مادته الرابعة عشر الظروف والأسباب التي يحق للنساء إجراء عملية الإجهاض، والتي اقتصرت فقط على الأسباب المرضية للمرأة والتي يكون الحمل فيها وضع خطر على حياتها، ما يعني حرمان النساء من حقهن فى الإجهاض الآمن.



من جانبها، قالت لوله نصير، مدير برنامج المرأة والعدالة بالمركز، إن حق النساء فى الإجهاض الآمن هو جزء لا يتجزأ من حقهن فى الحياة، والتمكين دون عنف أو تمييز، موضحة أن قانون المسؤولية الطبية تجاهل هذا الحق عندما اقتصر فقط على الحالات المرضية دون غيرها مثل الحق فى الإجهاض الطبي فى حالات الاعتداء الجنسي والاغتصاب وسفاح المحارم، ويشكل استمرار الحمل خطرًا على الصحة العقلية والبدنية للأم، أو يشكل تهديدًا لحياتها وحياة الجنين.



وأكدت نصير، أن مصر من أكثر الدول تعقيدًا فى مسألة حق الإجهاض الآمن للنساء فى ظل قوانين تجرم كافة أشكال الإجهاض، مشيرة إلى أن الحكومات المتعاقبة فى مصر ساهمت فى المزيد من العنف والقهر الموجه ضد النساء، بعدم التوقيع على بروتوكول حقوق المرأة فى إفريقيا الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المعروف ببروتوكول موباتو)، الذي اعتمدته الجمعية العامة عام 2003.



ويضمن البروتوكول من خلال الفقرة ج فى المادة 14 الخاصة بالحقوق الصحية الإنجابية، حقَّ النساء فى الوصول إلى الإجهاض الدوائي الآمن فى الحالات التي يُشكِّل فيها استمرار الحمل خطرًا على صحتها أو حياتها أو فى الحالات التي ينتج فيها الحمل عن اغتصاب أو اغتصاب محارم.



وقالت مديرة برنامج المرأة والعدالة، إن غياب قانون يحمي ويصون حق النساء فى الإجهاض الآمن يعرض عشرات الآلاف من النساء المصريات سنويًّا لخطر الموت نتيجة إتباعهن إجراءات غير آمنة خلال عمليات الإجهاض، مشددة أن أغلبهن من الفقراء الآتي لا يستطعن توفير طرق أكثر أمانًا، نتيجة ضعف أو غياب قدراتهن المالية، وهو ما يعني وفق نصير صعوبة تحقيق العادلة الاجتماعية الحقيقية للنساء، فضلًا عن كونه يعرقل بشكل مباشر تمكينهن الاقتصادي.