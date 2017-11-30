تشكيل تعيين أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الصناعية

خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي 66

المال-خاص



أصدر د.خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمين عدة قرارات وزارية بتعيين عدد من القيادات الإدارية بالمعاهد الصناعية والهندسية، وتضمنت القرارات تعيين آية أسامة محمد رئيسًا لمجلس إدارة معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقليوبية، وإعارة كل من د. ماهر جميل أحمد عميدًا لمعهد السلام العالي للهندسة والتكنولوجيا بالقاهرة، ود. عثمان محمد عثمان عميدًا للمعهد التكنولوجي العالي بمدينة العاشر من رمضان بفرعيه بمدينة السادس من أكتوبر ومرسى مطروح للعام الدراسي 2017/2018.



كما تم تجديد إعارة كل من د. عبدالله أحمد العريان عميدًا لمعهد أكتوبر العالي للهندسة والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، ود. محمد عبد الفتاح ديوان عميدًا للمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالبحيرة للعام الدراسي 2017/2018.



وفيما يتعلق بتعيينات أعضاء هيئات التدريس والهيئات المعاونة بالمعاهد الصناعية والهندسية، فقد أصدر الوزير قرارات بتعيين عدد (1) وكيلًا، وعدد (1) أستاذ، وعدد (4) أستاذاً مساعداً، وعدد (30) مدرساً، وعدد (28) مدرساً مساعداً، بالإضافة إلى عدد (30) معيداً.









