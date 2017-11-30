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سيـــاســة
القبائل المصرية وحملة مؤيدون يدعمان السيسي لولاية ثانية
الخميس 30 نوفمبر 2017 10:51 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي - صورة أرشيفية
إيمان عوف
أعلن المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية عن تحالف المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية وقطاع العائلات بمصر والعالم برئاسة الشريف المستشار إسماعيل الأنصارى وحملة "مؤيدون ومعك" للانضمام لحملة "كلنا معاك من أجل مصر" الحملة الرئيسية لتأييد الرئيس السيسى لفترة قادمة عام 2018.
واكد مصطفى فى بيان صحفى له أن انضمام المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية وقطاع العائلات بمصر والعالم وحملة "مؤيدون ومعك" إلى حمله "كلنا معاك من أجل مصر" بهدف دعم مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين ومكافحة الغلاء والتطرف والفساد ومواجهة الإرهاب بكل صوره وأشكاله وأدواته تحت شعار: " لا للإرهاب..لا لإراقة الدماء..لا للخراب..لا للدمار والهدم".
وأشار رئيس المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية إلى أن قطاع العائلات بمصر والعالم "مؤيدون ومعك" تستطيع بما تمتلكه من آلاف المضايف والاف الدواوين والاف المقاعد والمتواجدة فى الكفور والقرى والنجوع والمراكز والأقسام وعموم الجمهورية أن تدعم مؤسسات الدولة فى قطاع الصحة والتعليم وكفالة الأيتام والإنفاق على الأسر والأفراد وإعداد وتجهيز الشباب لميادين العمل والحفاظ على القيم والأخلاق والمبادئ واحترام الكبير ورعاية الصغير وبناء أجيال قادمة تصنع التنمية وتقدم للمجتمع الموهوبين والمتميزين والمبدعين فى كل المجالات والميادين.
كما أوضح أن قطاع العائلات بمصر والعالم وحملة "مؤيدون ومعك" تدعم المواطنين فى المحليات، كما أنها تستطيع من خلال برامجها أن تقضى على الفقر والجهل والمرض والبطالة ودعم الرئيس السيسى على المستوى الداخلى والإقليمى والدولى.
السيسي
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