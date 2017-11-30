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سيـــاســة
وزير الخارجية يدعو الشركات الكرواتية للاستثمار بمحور قناة السويس
الخميس 30 نوفمبر 2017 04:12 ص
وزير الخارجية سامح شكرى
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وزير الخارجية سامح شكرى
سمر السيد
أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالي الغاز والموانئ البحرية واستعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، داعيا الشركات الكرواتية لاستفادة من تلك الفرص، والقيام بمشروعات في المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير سامح شكري، اليوم الأربعاء، 29 الجاري مع ماريا بوريك نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية كرواتيا على هامش الدورة الخامسة لقمة الاتحاد الإفريقي الاتحاد الأوروبي المنعقدة حاليا بأبيدجان.
وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، فى البيان بأن شكري أعرب عن تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كل المجالات، وتقديرها لمواقف كرواتيا المتوازنة تجاه مصر بشكل عام وفي إطار الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول قضية مكافحة الإرهاب، والإجراءات المصرية المتعلقة بمكافحة تلك الظاهرة، فضلا عن الدور الرائد للأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، معرباً عن أمله في تعزيز التعاون الأوروبي مع مصر في هذا الصدد.
ومن جانبها، أكدت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة خارجية كرواتيا على تطلع بلادها لتعزيز التعاون مع مصر بإعتبارها دولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة على وجود العديد من الآفاق لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.
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