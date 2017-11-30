EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الصيادلة تدعو لعمومية طارئة لاتحاد المهن الطبية
الخميس 30 نوفمبر 2017 03:27 ص
نقابة الصيادلة
أخر الأخبار
نقابة الصيادلة
أحمد صبرى
قرر مجلس نقابة الصيادلة فى اجتماعه، مساء اليوم، عقد اجتماع جمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن الطبية لبحث مشاكل قانون هئية التأمين الصحي وخطره على مهنة الصيدلة.
جاء ذلك ردا على عدم استجابة وزارتي الصحة والمالية لطلب الصيادلة إعفاءهم من رسوم الترخيص، ومنع إنشاء صيدليات خاصة بهيئة التأمين الجديدة، وهو ما سيؤثر على اقتصاد الصيدليات.
وقرر المجلس عمل إعلان لرفض النقابة لبعض مواد قانون التأمين الصحي، والتأكيد على السعي لعمل قانون شامل للتأمين الصحي وعقد مؤتمر صحفي بمشاركة اتحاد المهن الطبية لتوضيح وجهة نظر الاتحاد حول قانون التأمين الصحي.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا