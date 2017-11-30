الصيادلة تدعو لعمومية طارئة لاتحاد المهن الطبية

نقابة الصيادلة

أحمد صبرى



قرر مجلس نقابة الصيادلة فى اجتماعه، مساء اليوم، عقد اجتماع جمعية عمومية طارئة لاتحاد المهن الطبية لبحث مشاكل قانون هئية التأمين الصحي وخطره على مهنة الصيدلة.



جاء ذلك ردا على عدم استجابة وزارتي الصحة والمالية لطلب الصيادلة إعفاءهم من رسوم الترخيص، ومنع إنشاء صيدليات خاصة بهيئة التأمين الجديدة، وهو ما سيؤثر على اقتصاد الصيدليات.



وقرر المجلس عمل إعلان لرفض النقابة لبعض مواد قانون التأمين الصحي، والتأكيد على السعي لعمل قانون شامل للتأمين الصحي وعقد مؤتمر صحفي بمشاركة اتحاد المهن الطبية لتوضيح وجهة نظر الاتحاد حول قانون التأمين الصحي.