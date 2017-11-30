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بورصة وشركات
البورصة تودع عام التعويم بقمة تاريخية جديدة
الخميس 30 نوفمبر 2017 12:52 ص
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
منى عبدالباري
قمة تاريخية جديدة ودعت البورصة المصرية بها عام التعويم، ليرتفع المؤشر الثلاثيني بنهاية تداولات نوفمبر إلى مستويات 14582 نقطة.
وأغلق مؤشر EGX30 شهر نوفمبر على ارتفاع 1.67%، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة EGX70 بنسبة 1.72% مغلقا عند 795 نقطة، بينما كان الارتفاع الأكبر من نصيب EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 4.75% مغلقا عند مستوى 1852 نقطة.
وسجلت التداولات إجمالي 31.3 مليار جنيه، بينما سجلت تداولات بورصة النيل 46.2 مليون جنيه، واستحوذت الأسهم على 90.4% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما مثلت قيم التداول على السندات ما نسبته 9.58% .
واستحوذ المستثمرين الأجانب على 73.09% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب الأجانب على ما نسبته 17.11%، والعرب على 9.8%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وتصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قطاعات السوق الأعلى من حيث كمية التداول بواقع 1.939 مليار ورقة مالية، بينما تصدرت مجموعة بورتو القابضة الشركات الأعلى من حيث كمية التداول بواقع 1.274 مليار ورقة مالية.
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