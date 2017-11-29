سكرتير المخلوع: لا يمكن المزايدة على وطنية مبارك

أحمد صبرى

قال محمد عبدالمنعم، سكرتير الرئيس الأسبق حسنى مبارك، إن ما نشرته bbc (هيئة الإذاعة البريطانية) عن موافقة مبارك على طلب أمريكي لتوطين فلسطينين فى سيناء كاذب، متهما بى بى سي أنها تبث الأكاذيب بشكل مستمر.

وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسؤليتي" على قناة صدى البلد، أن أول هدف لمبارك كان استرجاع كل شبر من الأراضي المصرية، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأى أحد أن يزايد على وطنية مبارك.