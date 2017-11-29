ماركوم سيستمز وIP Magix يطرحان تطبيقًا لتنظيم المؤتمرات‎

المال– خاص









أطلقت شركة ماركوم سيستمز المتخصصة فى تنظيم المؤتمرات والمعارض المحلية والإقليمية، تطبيقًا ذكيًّا متكاملًا على المحمول، اعتمادًا على منصة Magix Event، بالتعاون مع شركة IP Magix.





قالت عالية فاضل، المدير التنفيذى لشركة ماركوم سيستمز: "حرصنا على إنشاء تطبيق يدعم التحول الرقمى داخل صناعة المؤتمرات والمعارض فى السوق المصرية ويظهر التطبيق فى نسختين، الأولى للمنظمين وهى شركة ماركوم سيستمز، ويحمل نفس الاسم، والثاني للزائرين وما يميزه المرونة الشديدة التى تمكِّن شركة ماركوم سيستمز من تطوير محتوى التطبيق واقسامه طبقًا لاحتياجات كل حدث وزائريه وطبيعة القطاع الذى يمثله ومضمونه".





ويتميز التطبيق برقمنة كل مراحل العمل من بداية تسجيل الزائر فى المؤتمر من خلال كود مخصص يحمل بياناته ويسهل عملية تحركه بسهولة داخل المكان، ويتيح التطبيق أن يظل الزائر على تواصل دائم مع شركة ماركوم سيستمز من خلال رسائل تبثها الشركة لحظيًّا على هاتفه المحمول لتذكره بأماكن ومواعيد الجلسات المختلفة والفعاليات التى يريد المشاركة بها.





بالإضافة إلى تسجيل تقييمه لكل منها ولأول مرة يتم تصميم صفحة للتواصل الاجتماعى للتطبيق يمكن للزائرين بث صورهم وصور المؤتمر عليها، ويتم ربطها بمواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وإنستجرام وتويتر، مما يمثل قيمة مضافة لكل حدث ويتيح تحليل نتائج كل حدث من خلال تقييمات الزائرين التى يسمح لهم التطبيق بوضعها.





وأضافت عالية: "نقدم كل ما يحتاجه منظمو الفعاليات، وكذلك الحضور من مختلف الصناعات، عبر توظيف العديد من الأفكار والمميزات، وأثمرت تجربتنا عن معرفة هائلة بمدى احتياجات المنظّمين لطريقة تواصل فورية مع الحضور، وطريقة أكثر سهولة لمشاركة المحتوى الخاص بالحدث لكى يحققوا أقصى قدر من التفاعل والاستفادة".





وتوقعت نجاح التطبيق بشدة داخل السوق المصرية، خاصة فى ظل تنامى صناعة المؤتمرات خلال الفترة الأخيرة واعتمادها على التكنولوجيا بشكل أساسى لتطوير آلياتها والوصول بنتائج أفضل من الأحداث، مشيرة إلى أنه سيتم الترويج والتسويق لهذا التطبيق فى كثير من الدول، خاصة دبى حيث يتم ضخ استثمارات عملاقة فى صناعة المؤتمرات هناك.



