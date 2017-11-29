وزير التعليم العالي يتلقى تقريرًا حول انتخابات الاتحادات الطلابية

المال- خاص









تلقّى خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من لجنة متابعة انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة د. طايع عبد اللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول الترشح الذي بدأ اليوم بالجامعات المصرية.





وأوضح التقرير أن الانتخابات شهدت إقبالًا كبيرًا على سحب استمارات الترشح في الكليات النظرية، ومتوسطًا في الكليات العملية.





وأشار إلى أن أعداد المتقدمين بجامعة القاهرة (1545) طالبًا وطالبة، و(1649) طالبًا وطالبة بجامعة عين شمس، و(1424) طالبًا وطالبة بجامعة حلوان، و(1277) طالبًا وطالبة بجامعة جنوب الوادي، و(1170) طالبًا وطالبة بجامعة بنها، و(1024) طالبًا وطالبة بجامعة المنيا، و(764) طالبًا وطالبة بجامعة أسوان، و(692) طالبًا وطالبة بجامعة دمياط، و(664) طالبًا وطالبة بجامعة دمنهور، و(510) طلاب وطالبات بجامعة الزقازيق، و(377) طالبًا وطالبة بجامعة مدينة السادات، و(304) طلاب وطالبات بجامعة السويس.





وأضاف التقرير أن اللجنة المشرفة على الانتخابات فى انعقاد بصفة مستمرة؛ لمتابعة العملية الانتخابية بالجامعات والمعاهد المصرية.





من جانبه أكد عبد الغفار أن الهدف من إقامة هذه الانتخابات إقامة تنظيمات شرعية يستطيع من خلالها الطلاب التعبير عن آرائهم وطموحاتهم، ويمارسون من خلالها كل الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، التي ترعى مصالحهم، مضيفًا أن هذه الانتخابات تعمل على إعداد كوادر طلابية قادرة على تحمل المسئولية وترسخ الوعي الوطني لديهم وتصقل مواهبهم وتنمي قدراتهم ومهاراتهم وتوظيفها بما يعود بالفائدة على الطالب والمجتمع.



