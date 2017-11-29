الدوحة تتصدر صعود 4 بورصات.. وهبوط الإمارات

خالد بدر الدين







تباين أداء مؤشرات البورصات العربية بمنطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بصعود 4 بورصات بنسب متواضعة، منها الدوحة والبحرين، وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها بورصتا الإمارات: دبى وأبو ظبى.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الدوحة كسب حوالى 0.6% ليسجل 7782 نقطة لتتصدر قائمة الأسواق الرئيسية الأقوى أداء؛ بفضل ارتفاع سعر سهم شركة الملاحة القطرية 4.9%، وزاد مؤشر بورصة البحرين بنفس النسبة ليتجاوز 1284 نقطة.







وتقدم المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بحوالى 0.3% ليرتفع إلى 14582 نقطة ليسجل مستوى قياسيًّا جديدًا بعد أن ألغى البنك المركزي أمس سقفًا على الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين.





وصعد مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 0.1% ليزداد إلى 6972 نقطة بعد أنباء عن إطلاق السلطات سراح الأمير السعودي البارز متعب بن عبد الله فى تسوية اتهامات بالفساد تعرَّض لها، وذلك بدفع ما يزيد على مليار دولار.





وقال مسئول سعودي لوكالة رويترز إن الأمير متعب أول شخصية بارزة يتأكد إطلاق سراحها في تحقيق شامل بالمملكة بشأن الكسب غير المشروع، وأن ثلاثة متهمين آخرين على الأقل أتموا أيضًا اتفاقات تسوية.





وهبط مؤشر سوق مال دبى العام بأكثر من 0.3% ليصل إلى 3420 نقطة، وكذلك مؤشر شقيقته سوق مال أبو ظبى العام بنفس النسبة لينزل إلى 4238 نقطة مع انخفاض سعر سهم شركة دبي للاستثمار الأكثر تداولًا 2.4%، وسعر سهم شركة إعمار العقارية 1.2%، وانخفضت أسعار أسهم شركة إعمار للتطوير 3.5%.





وتراجع مؤشر بورصة الكويت بحوالى 0.2% لينخفض إلى 6197 نقطة، ومؤشر بورصة مسقط خسر نسبة طفيفة بلغت 0.1% ليستقر عند 5197 نقطة.