مجلس عمد ومشايخ مطروح ينظم مؤتمرا للتنديد بالإرهاب

معتز محمود



أكد مجلس عمد ومشايخ مطروح خلال جلسة عقدت، اليوم الثلاثاء، برئاسة العمدة عبدالكريم أبو ضيف رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح مساندة ودعم أبناء مطروح المطلق للقيادة السياسية فى خطواتها نحو التنمية ومناهضة الإرهاب، ومساندة رجال القوات المسلحة والشرطة فى مواجهة الإرهاب، وأنهم سيظلون بتكاتفهم درع وحماة البوابة الغربية لمصر، منددين بجريمة الإرهاب الغاشم فى مسجد الروضة ببئر العبد بشمال سيناء، والتى راح ضحيتها 305 شهداء أثناء صلاتهم بما يؤكد أن الإرهاب لا دين ولا وطن به.



وتقدم رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح وعدد من العمد ومشايخ وشباب المحافظة بالشكر للقيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على اهتمامه بمطروح ودعم خطوات التنمية بها خاصة مع المشروعات القومية والاستثمارية العملاقة من اقصى مطروح شرقا إلى اقصاها غربا بما يعود بالنفع على اهالى المحافظة ، كذلك الشكر للواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الذى جعل قبائل المحافظة على قلب رجل واحد وصمام الأمان فى حماية الحدود الغربية لمصر دون اختراقها.



ونقل اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح الذى حضر الاجتماع تحيات السيد رئيس الجمهورية الى ابناء مطروح جميعا للجهود التى تتم على ارض المحافظة بمشاركة وتعاون قبائلها مع الرهان عليهم والثقة بلا حدود فى وطنيتهم.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يصنع لمصر حاليا المعجزات رغم المحن والتحديات المحيطة مع صنع التنمية الحقيقية والشاملة بعد فترة عصيبة على الوطن، ومحاربة الإرهاب الغاشم، بالإضافة إلى ما يتم السعى لإنجازه من تنمية على أرض مصر وكل أنحائها خاصة على أرض مطروح من مشروعات قومية كبرى للدولة، كمشروع الميناء الدولى بالنجيلة الذى يتم العمل فيه حاليا على قدم وساق وستنتهى المرحلة الاولى منه نهاية العام القادم، ومشروع الطاقة النووية بالضبعة ومدينة العلمين الجديدة، وغيرها مما سيكون خيرها لأبناء المحافظة جميعاً، مع موافقة رئيس الجمهورية على 5 مشروعات استثمارية من نتائج المؤتمر الاقتصادى الدولى الاول بمطروح ومنها مشروع المدينة الترفيهية بالكيلو 40 طريق مطروح الاسكندرية والمشروع الكورى لمحطات معالجة مياه الصرف الصحى بمدرسى مطروح وسيوة ومشروعين سياحيين بابو مرقيق وسيوة.



واشاد أبو بالدور الوطنى لأبناء مطروح واستجابتهم لكافة المبادرات الوطنية لتضرب أروع الأمثلة خاصة بعد ثورتين شهدتهما مصر ومنها المصالحة الوطنية المجتمعية، وتسليم 5500 قطعة سلاح غير مرخصة، وتسليم ارض المحطة النووية بالضبعة دون قيد أو شرط ، والمساهمة فى مبادرتى صبح على مصر وتحيا مصر بمبلغ 15,5 مليون جنيه كاولى محافظات الجمهورية مساهمة ، مطالبا باستمرار تلك الروح الوطنية واللحمة بين ابناء مطروح جميعا وعدم سماحهم بأى نوع من الاستقطاب أو أعمال خارجة على القانون.



وعقب انتهاء مجلس العمد والمشايخ توجه أبناء مطروح بقيادة اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح لأداء صلاة الغائب على أرواح شهداء مسجد الروضة بشمال سيناء حيث أم المصلين وكيل مديرية أوقاف مطروح وبحضورإمام وممثلى الدعوة السلفية بمطروح والعمد والمشايخ والشباب بالمحافظة ، وعقب صلاة الغائب ندد المشاركين بالارهاب ونبذه مع مخالفته لكافة الشرائع والاديان، وان الله جعل قتل مؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، وأن الإرهاب لن ينال أبدا من عزيمة المصريين وتكاتفهم.



كذلك أقيمت صلاة الاستقصاء والدعوة بنزول المطر لرى الزراعات مع اعتماد أهالى مطروح على مياه المطر فى الزراعة والرى وتوفير مياه الشرب فى النجوع والتجمعات الصحراوية النائية.