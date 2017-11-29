EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
القطاع الزراعي استوعب 50% من الأيدي العاملة العام الحالي
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 07:50 م
هالة السعيد
أخر الأخبار
هالة السعيد
الصاوي أحمد
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قطاع الزراعة استحوذ على 50% من الأيدي العاملة الجديدة في العام الحالي، طبقًا لما رصدناه حتى الآن، ويعتبر المكون الأهم والرئيسي في بنية الاقتصاد القومى.
وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في افتتاح مقر مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية بوزارة الزراعة، أن توفير كارت الفلاح لكل حيازة زراعية سيساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، ويفيد في تنفيذ رغبة الحكومة بتنفيذ الدورة الزراعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.
حضر مراسم الافتتاح وتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ورئيس شركة إي فاينانس، ورئيس البنك الزراعي.
وأكدت هالة السعيد أن الحيازة الزراعية الإلكترونية تسهم في زيادة التصدير والتصنيع الزراعي عبر ربط الزراعة بالتصدير وسهولة توفير المعلومة لمن يرغب من المصدرين ومعرفة أماكن الزراعة لكل محصول.
وذكرت أن الحكومة ستزود الجمعيات الزراعية بأجهزة الحاسب الآلي لميكنة الحيازة الزراعية في المحافظات حسب كل مرحلة.
وانطلقت، اليوم، المرحلة الأولى من الحيازة الإلكترونية بواقع 2 مليون بطاقة إلكترونية في المحافظات.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا