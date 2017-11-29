الصاوي أحمد





قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن قطاع الزراعة استحوذ على 50% من الأيدي العاملة الجديدة في العام الحالي، طبقًا لما رصدناه حتى الآن، ويعتبر المكون الأهم والرئيسي في بنية الاقتصاد القومى.





وأوضحت الوزيرة، خلال كلمتها في افتتاح مقر مركز الخدمات الزراعية الإلكترونية بوزارة الزراعة، أن توفير كارت الفلاح لكل حيازة زراعية سيساعد في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، ويفيد في تنفيذ رغبة الحكومة بتنفيذ الدورة الزراعية بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري.

حضر مراسم الافتتاح وتوقيع البروتوكول كل من الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، واللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، ورئيس شركة إي فاينانس، ورئيس البنك الزراعي.





وأكدت هالة السعيد أن الحيازة الزراعية الإلكترونية تسهم في زيادة التصدير والتصنيع الزراعي عبر ربط الزراعة بالتصدير وسهولة توفير المعلومة لمن يرغب من المصدرين ومعرفة أماكن الزراعة لكل محصول.





وذكرت أن الحكومة ستزود الجمعيات الزراعية بأجهزة الحاسب الآلي لميكنة الحيازة الزراعية في المحافظات حسب كل مرحلة.



