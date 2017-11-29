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اقتصاد وأسواق
السلع التموينية تتعاقد على شراء 51500 طن زيت طعام
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 06:30 م
زيت طعام 2
أخر الأخبار
زيت طعام 2
كتب محمد مجدي
تعاقدات الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية على شراء ٥١٥٠٠ طن زيت طعام.
وقال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي لوزارة التموين، في تصريح خاص لـ"المال" إن تلك الكمية تتضمن ١١٥٠٠ طن زيت عباد مستورد، و٣٠ ألف طن زيت صويا مستورد، و١٠ آلاف طن تم التعاقد عليها بالجنيه المصري، ومن الموردين المحليين.
وأوضح رمضان أن تلك التعاقدات عززت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاحتياطيات الاستراتيجية من زيت الطعام الطعام ليكفي ٣ - ٥ أشهر.
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