انتخابات النادى الأهلى أبرز موضوعات توك شو الليلة

مرشحو قائمة محمود طاهر فى “90 دقيقة" على المحور

فى حلقة خاصة من برنامج “90 دقيقة" فى الثامنة مساءً على شاشة قناة المحور، وفى إطار التغطية الخاصة لانتخابات النادى الأهلى، والتى تبدأ غدًا الخميس، يستضيف الإعلامى الدكتور محمد الباز مصطفى مراد فهمى، المرشح لمنصب نائب الرئيس، وكامل زاهر المرشح على مقعد أمين الصندوق.

ويتناول البرنامج فى حلقة الليلة تصريحات خاصة ومهمة، حيث يكشف أسرار معارك اللحظات الأخيرة قبل 24 ساعة من إجراء الانتخابات، وكيف أدارت القائمة حملتها وكيف واجهت الشائعات وحملات التشويه، وما وعود قائمة محمود طاهر لأعضاء نادى القرن، وكيف سيحمى أعضاء القائمة حرية الناخبين أثناء التصويت.





مى كساب ومى فاروق فى "صالون أنوشكا" على dmc

يستضيف برنامج "صالون أنوشكا"، الذى تقدمه الفنانة أنوشكا فى التاسعة مساءً على قناة dmc المطربات مى كساب ومى فاروق وأمينة فى حلقة خاصة تجمع بين الغناء والفن؛ للحديث عن مشوارهم الفنى، وأبرز محطاتهم الفنية وأعمالهم القادمة.

البرنامج تعتمد مقدمته أنوشكا على استضافة عدد من الفنانين والممثلين؛ لمناقشتهم فى الأمور الفنية وذكرياتهم وأبرز المواقف المؤثّرة التى شكلت حياتهم.

يذكر أن آخر أعمال النجمة أنوشكا كان مسلسل "حلاوة الدنيا" مع هند صبرى، والذى عرض فى رمضان الماضى على شاشة قناة cbc مع ظافر العابدين ورجاء الجداوى ومصطفى فهمى وأحمد حاتم، وإخراج حسين المنباوى.





تناول المدارس لحادث الروضة فى "كلام تانى" على دريم

يستضيف برنامج "كلام تانى" على قناة دريم الدكتور محمد المهدى استشارى الطب النفسى، والدكتورة إيمان محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور حسن شحاتة أستاذ التربية والمناهج جامعة عين شمس، يناقش البرنامج التخبط في مواجهة التطرّف على إثر تناول المدارس حادث الروضة.





فريق هيئة الاستعلامات للشئون الإسرائيلية فى "آخر النهار"