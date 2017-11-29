إحالة 10 متهمين بالإنضمام إلى داعش إلى المحاكمة

تنظيم داعش



نجوى عبد العزيز:



أحال النائب العام المستشار نبيل صادق، 10 متهمين بينهم 4 محبوسين إلى محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، لاتهامهم بتأسيس وتولي قيادة والانتماء لجماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش التكفيرية، وتلقي تدريبات عسكرية، والشروع في قتل أحد المواطنين المسيحيين، والشروع في قتل آخرين، والشروع في سرقة إحدى المحلات المملوكة لمسيحي، وسرقة دراجة نارية بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مختلفة وذخائر.



وباشرت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات قطاع الأمن الوطني .



وأضافت تحقيقات المستشار محمد وجيه، المحامي العام، أنه ثبت من خلال اعتراف المتهمين المضبوطين اعتناقهم لأفكار تنظيم داعش التكفيرية القائمة على تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير رجال القوات المسلحة والشرطة، واستهدافهم، واستهداف أبناء الطائفة المسيحية، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم.



وأنهم في هذا الإطار استهدفوا أحد محال المصوغات الذهبية المملوكة لأحد المسيحيين بمنطقة شبرا الخيمة، وأطلقوا على مالكه ومواطنين آخرين أعيرة نارية قاصدين قتلهم، وسرقة المصوغات الذهبية، وقاموا بسرقة دراجة نارية كرها عن مالكها وفروا هاربين، وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين، وحبسهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

