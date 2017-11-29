هل يعود نشاط السوق السوداء بعد تحرير تداول الدولار؟

هناك عقبتان تواجه ذلك هما تواجد السيولة والإجراءات المشددة



كتب- سيد بدر:



في خطوة لا تقل أهمية عن قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 قرر البنك المركزي بالأمس إلغاء آخر قيود تداول الدولار والعملات الأجنبية الأخرى للأفراد والشركات.



وقرر المركزي أمس إلغاء الحد الأقصى لإيداع وسحب العملات الأجنبية للشركات العاملة فى مجال استيراد السلع غير الأساسية، وتبلغ 10 آلاف دولار يوميًّا و50 ألفًا شهريًّا للسحب و30 ألف دولار شهريًّا للإيداع.



كما أصدر قرارًا آخر بزيادة حد الفائض الواجب على البنوك المحلية الالتزام به، فيما يتعلق بمركز أى عملة أجنبية إلى %10 مجددًا، بعد أن قام بخفضها إلى %1 فى نهاية 2012، بينما أبقى على حدود العجز، كما هى عند مستوى %10.



وهنا يثار تساؤل حول مدى إمكانية نشاط السوق السوداء للعملة مجددًا بعد إلغاء كافة القيود التي كانت تمنع المضاربين من الحصول على الدولار من البنوك، وما الذي يراهن عليه البنك المركزي لعدم عودة نشاط هذه السوق؟



وترصد "المال" في هذا التحليل بعض الإمكانيات التي أصبحت متاحة لسوق الصرف في مصر من خلالها يمكن الرد على أي تحرك لسوق العملة الموازية .



** عقبة السيولة

أول هذه الإمكانيات التي لم تكن موجودة قبل الثالث من نوفمبر 2016 هي تواجد السيولة التي تمكن البنوك من تلبية الطلبات مهما كانت حجمها حيث حصلت البنوك على نحو 50 مليار دولار منذ التعويم، بجانب تحرير سعر الصرف وتركه لميزان العرض والطلب، وبالتالي فإن البنوك تستطيع مجاراة أي تحرك غير رسمي للعملة عبر التحكم في سعر الدولار وتفويت الفرصة على المضاربين .



وفي هذا الإطار قال نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي بشركة سي آي كابيتال، في تصريحات سابقة لـ"المال" إن سوق الصرف يمكن أن يتحرك لزيادة سعر الدولار لمستوى 18 جنيهًا لفترة محدودة فى ضوء انعكاسات قرار «المركزى»، ولعدم إتاحة فرصة لتجار العملة الصعبة فى خلق فجوة سعرية مجدداً.



** الإجراءات المشددة



الأمر الثاني يتعلق بالقرارات التي أصدرها البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة الصناعة ومصلحة الجمارك للتأكد من صحة المستندات الواردة في عمليات الاستيراد وتفويت الفرصة على أي تلاعب للحصول على عملة أجنبية في غير الأغراض التجارية .



وخلال الأيام الماضية أصدر البنك المركزي تعليمات جديدة لبنوك القطاع المصرفي تقضي بوقف التعامل بأية مستندات ورقية لإثبات العمليات الاستيرادية والاكتفاء فقط بمستندات الإفراج الجمركي التي ترد للبنك من مصلحة الجمارك مباشرة عبر النظام الإلكتروني وبالتالي عدم وجود وسطاء يمكن أن يتلاعبوا بهذه المستندات .



هذا فضلا عن اشتراط البنوك ضرورة أن تكون الشركة المتعاملة في مجال الاستيراد مسجلة لدى سجل المستوردين بوزارة التجارة والصناعة الأمر الذي يضمن صحة العملية، وكذلك الالتزام بأن يكون سداد قيمة الواردات التي تزيد قيمتها عن ألفي دولار أو ما يقابلها بالعملات الأجنبية عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا .



وأسفرت قرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة لترشيد الاستيراد إلى تراجع حجم الواردات بنحو 20 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية