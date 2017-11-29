EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
العامة للصوامع تعلن توزيع نقدى 2 جنيه للسهم
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 04:47 م
شركة العامة للصوامع والتخزين
أخر الأخبار
شركة العامة للصوامع والتخزين
رجب عزالدين:
أعلنت شركة العامة للصوامع والتخزين عن توزيع نقدى بقيمة 2 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 19 ديسمبر القادم.
وقالت فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم ينتهى بنهاية جلسة الخميس الموافق 14 ديسمبر القادم .
وأقرت عمومية الشركة في 29 أكتوبر الماضي، توزيعات المساهمين عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017، بواقع 2 جنيه للسهم بقيمة اجمالية 20 مليون جنيه.
وحققت أرباحا بلغت 71.54 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 58.24 مليون جنيه بالفترة المقارن من العام السابق.
يبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعا على 10 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا