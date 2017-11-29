العامة للصوامع تعلن توزيع نقدى 2 جنيه للسهم

شركة العامة للصوامع والتخزين

رجب عزالدين:





أعلنت شركة العامة للصوامع والتخزين عن توزيع نقدى بقيمة 2 جنيه للسهم يبدأ صرفه اعتبارا من 19 ديسمبر القادم.



وقالت فى بيان للبورصة المصرية، إن الحق فى التوزيع لمشترى السهم ينتهى بنهاية جلسة الخميس الموافق 14 ديسمبر القادم .



وأقرت عمومية الشركة في 29 أكتوبر الماضي، توزيعات المساهمين عن العام المالي المنتهي في يونيو 2017، بواقع 2 جنيه للسهم بقيمة اجمالية 20 مليون جنيه.



وحققت أرباحا بلغت 71.54 مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مقابل أرباح بلغت 58.24 مليون جنيه بالفترة المقارن من العام السابق.



يبلغ رأسمال العامة للصوامع 100 مليون جنيه، موزعا على 10 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

