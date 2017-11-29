صبحي وشويجو يترأسان الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة

بدور إبراهيم :

استقبل الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول سيرجي شويجو، وزير دفاع جمهورية روسيا الاتحادية، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.



أجريت مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.



عقب ذلك عقد الوزيران لقاء تناول تطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة في ضوء الحرب علي الإرهاب، وما يفرضه من تحديات إقليمية ودولية، والجهود والمساعي الثنائية لكلا البلدين لاستعادة الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط .



وعقد الجانبين جلسة مباحثات هامة، ترأس خلالها الوزيران الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة، والتي تناولت عددا من الملفات والموضوعات المرتبطة بعلاقات الشراكة والتعاون العسكري بين البلدين .



وأكد الفريق أول صدقي صبحي، قوة ومتانة العلاقات المصرية الروسية، وما تتميز به من طابع استراتيجي ممتد عبر تاريخ حافل من الشراكة والمواقف المشرفة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرا إلي حرص القوات المسلحة بالبلدين علي زيادة أفاق التعاون العسكري، وتبادل الخبرات علي نحو يعلي القيم والمصالح الإستراتيجية المشتركة .



من جانبه أكد وزير الدفاع الروسي، علي زيادة التعاون في المجالات العسكرية والصناعية والتدريبات المشتركة بين مصر وروسيا، مؤكدا علي الدور المصري المؤثر والفاعل في محيطها الإقليمي والدولي ، وأدان شويجو الحادث الإرهابي الأخير، موكداً دعم وتضامن بلاده الكامل مع مصر في معركتها ضد الإرهاب، فى ضوء ما يمثله من تهديد خطير لجميع شعوب العالم .



في نهاية الجلسة قام الفريق أول صدقي صبحي، والفريق أول سيرجي شويجو، بالتوقيع علي محضر الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة المصرية الروسية.



حضر المراسم الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعددا من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين، وسفير جمهورية روسيا الاتحادية، وملحق الدفاع الروسي بالقاهرة .

