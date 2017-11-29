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سيـــاســة
قيادى بمستقبل وطن يطالب بسرعة إصدار قانون تجريم الشائعات
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 04:30 م
حزب مستقبل وطن
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حزب مستقبل وطن
إيمان عوف:
طالب محمد سلام، القيادى بحزب مستقبل وطن، بضرورة سن قانون يجرم ترويج الإشاعات، التى تستهدف تصدير صورة سيئة عن القيادة السياسية والحكومة، والتقليل من حجم المشروعات التنموية، التى تقوم بها الدولة.
وأكد فى تصريحات صحفية له اليوم، أن الدولة تبذل قصارى جهدها وتسابق الزمن بمشروعات تنموية عملاقة، بهدف محاربة الفقر والبطالة، فى الوقت الذى يعمل فيه أعدائها من الجماعات الإرهابية، والكارهين لها على بث الشائعات، والفتن، وترويج الأكاذيب، وإحباط الشعب .
وأشاد سلام بالدور الذى يقوم به مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وذلك فى الرد على الشائعات التى يتم نشرها من حين لأخر، مؤكدا على أن البرلمان عليه الإسراع فى إصدار تشريع تجريم الشائعات، متضمنا عقوبات رادعة.
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