القاهرة السينمائى ينتظر نيكولاس كيدج وهيلارى سوانك

نيكولاس كيدج وهيلارى سوانك 2

رحاب صبحى:



يصل إلى مطار القاهرة، اليوم، النجوم نيكولاس كيدج، وهيلارى سوانك، وأدريان برودى، لحضور الحفل الختامى لمهرجان القاهرة السينمائى، غدا الخميس، فى دورته الـ 39.

ويستقبلهم وفدا خاصا من إدارة المهرجان، وقناة" DMC "فى قاعة كبار الزوار بالمطار.



"و نيكولاس كيدج" هو ممثل ومنتج أفلام أمريكى بدأ مسيرته الفنية عام 1980، حاصل على الجائزة الأكاديمية فى الفنون السنيمائية، وعمل أيضا بالإنتاج والإخراج، وله عدة أفلام كتبها بنفسه، وقد فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل فى 1995 عن فيلم "مغادرة لاس فيغاس".



ونيكولاس كيدج أحد أكثر نجوم السينما شعبية على مستوى العالم، وأطلق عليه النقاد والممثلين عدة ألقاب، منها بيكاسو السينما، والفنان الشاعر الذى يستطيع عمل أى شيء، والفنان العبقرى.



أما هيلارى سوانك فهي ممثلة أمريكية من مواليد 30 يوليو 1974، حاصلة على جائزة الأوسكار، كأفضل ممثلة مرتين عام 1999 عن فيلم "الفتيان لا يبكون"، وعام 2004 عن فيلم "فتاة المليون دولار"، وبنفس الفيلمين حصلت على جائزة "الجولدن جلوب"، كأفضل ممثلة فى فيلم درامى عامى 2000 و2005، كما حصلت على جائزة نقابة ممثلى الشاشة 1999 كأفضل ممثلة عن فيلم "الفتيان لا يبكون".



أما "أدريان برودى" فهو ممثل أمريكى فاز بجائزة الأوسكار لأفضل ممثل عام 2002 عن فيلم "عازف البيانو"، كما حصل بنفس الدور على جائزة "سيزر" عام 2002 كأفضل ممثل.



بدأ نشاطه الفنى بمسلسل "هوم أت لاست" عام 1988، وتنقل بين الأعمال الفنية المتميزة حتى تألق بفيلم "كينج جونج" عام 2005 و"براديتور" عام 2010، و"عازف البيانو" عام 2002.



وترعى قنوات "dmc" فعاليات المهرجان فى دورته الـ39، وسيذاع حفل الختام حصريا أيضا على شاشة القناة.

