التباين والتأرجح يسيطران على البورصة حتى الختام

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



تباين أداء مرشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات الأربعاء وسط اتجاه بيعى للمصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.31% عند مستوى 14582 نقطة، بينما هبط مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.86% عند مستوى 795 نقطة، كما هبط اﻷوسع نطاقًا EGX100 بنسبة 0.39% عند 1852 نقطة، وكذلك نظيره الخمسينى بنحو 0.42% عند 2523 نقطة، بينما صعد المؤشر العشرينى بنسبة 0.05% عند مستوى 14220 نقطة.



وبلغت قيمة التداول على الأسهم فقط 1.6 مليار جنيه، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والأجانبأل للبيع بصافى قيم تداولات بلغت 133 مليون جنيه، 16.7مليون جنيه و47.8مليون جنيه و1.1 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد العرب للشراء بصافى قيم تداولات بلغت 180.4مليون جنيه و18 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 64سهم من إجمالى 189 سهما متداولا،بينما هبط 109 وبقى 16 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على صعود قوى لمؤشراتها مدفوعا بمشتريات للأجانب حيث صعد المؤشرالثلاثيني egx30 بنسبة 2.23% عند مستوى 14537 نقطة ، بينما صعد مؤشرالأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 2.58% عند مستوى 802 نقطة.



من المقرر أن تكون البورصة إجازة غدا الخميس احتفالا بالمولد النبوى الشريف.