اجتماع طارئ بالجامعة العربية الثلاثاء المقبل لبحث هجوم الروضة

مسجد الروضة

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تقرر عقد اجتماع طاريء لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم 5 ديسمبر المقبل، بناء على طلب مصر وتأييد كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة.



وصرح مصدر دبلوماسي عربي بالقاهرة اليوم الأربعاء، في تصريحات صحفية بأن الاجتماع سيبحث الاجتماع الهجوم الإرهابي الغادر والخسيس الذي تعرضت له مصر يوم 24 نوفمبر الجاري والذي اسفر عن استشهاد 305 مواطنين مصريين بينهم 27 طفلا بينما كانوا يؤدون صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء .



كما سيركز الاجتماع على بحث سبل تعزيز المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب

