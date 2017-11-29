كابيتال جروب بروبرتيز ترعى جائزة القاهرة للتصميم

وليد الهندي شركة إمكان مصر

المال - خاص



أعلنت شركة "كابيتال جروب بروبرتيز"، عن رعاية جائزة القاهرة للتصميم، التي تقام لأول مرة في مصر والشرق الأوسط، وتعد أكبر منصة مصرية للمصممين والمهندسين المعماريين والمصنعين في مختلف المجالات، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية إطلاق العنان للإبداع والفنون.



وتهدف فعاليات الحدث المتفرد إلى خلق ملتقى فني إبداعي يجمع بين المصممين من مصر وبلدان الوطن العربي بثقافاتهم المختلفة وفنونهم المتنوعة، التي سيقوموا بتبادلها مع بعضهم البعض والعالم كله، وستعطي هذه الجائزة للمشاركين فرصة فريدة من نوعها داخل مجال عملهم، وستساهم في اكتشاف وتنمية مواهبهم ودعمها.



وبهذه المناسبة، قال المهندس وليد الهندي، الرئيس التنفيذي لشركة إمكان مصر، وشركة كابيتال جروب بروبرتيز: "يأتي دعمنا لهذه المبادرة من منطلق كوننا شركة تطلق العنان لإبداعات الشباب الذي نفخر أنه يمثل النسبة الأكبر من فريق عمل كابيتال جروب، ونسعي دوماً لمساندة المبدعين الصغار أصحاب الروئ الإبداعية، لأن دعم الثقافة أحد الأسس الهامة التي تقوم عليها الشركة".



وأضاف الهندي: "إن شركة كابيتال جروب تؤمن بأهمية المسئولية المجتمعية، وتراها إلتزامًا تجاه المجتمعات التي تعمل فيها".



تجدر الإشارة إلى أن هذه الجائزة تهدف إلى تعزيز وإثراء صناعة التصميم المصرية من خلال عدد من الأفكار والحلول والإجراءات، التي من شأنها أن تسهم في تطوير وتنمية هذه الصناعة، فضلًا عن إتاحة الفرصة لخلق أعمال جديدة والإحتكاك مع مجموعات المصالح في المجالات المختلفة.



وتضم هيئة التحكيم مصممين عالميين ومصريين بارزين في مجالات الموضة، المجوهرات، الهندسة المعمارية، وتصميم الأثاث والمنتجات، من بينهم كريم مختيجيان، وعمرو حلمي، وعزة فهمي، وطارق أبو النجا، وأنسي أبو سيف.



وتستمر الفعاليات لمدة يومين، ويشارك المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، في حفل توزيع الجوائز، وسيعلن عن افتتاح "مركز تصميم النيل"، فضلاً عن حضور كوكبة متميزة من كبار المصممين المصريين، الإعلاميين، الفنانين، عدد من الشخصيات العامة، الرعاة الرسميين وأصحاب الصناعات، وتنتهي الفعاليات بقيام الموسيقار الشهيرعمر خيرت بعزف عدد من مقطوعاته الموسيقية الشهيرة.



جدير بالذكر أن شركة كابيتال جروب بروبرتيز قد تأسست عام 2015 لتلبية احتياجات السوق العقارية المصرية، وخلق مجتمعات متكاملة ومستدامة في مصر.وتجمع كابيتال جروب التي تقدم معايير جديدة لتطوير العقارات في مصر بين التطورات العالمية في مجال التطوير العقاري، وفريق عمل من المهندسين و المعماريين والمخططين ومديري المشاريع والخبراء التجاريين والماليين علي درجة عالية من الكفاءة والمهنية.