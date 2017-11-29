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سيـــاســة
كوريا الشمالية تهدد واشنطن بصاروخ المريخ الجديد
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 02:59 م
كوريا الشمالية تتحدى جيرانها بصاروخ بعيد المدى وواشنطن تتعهد بالرد
أخر الأخبار
كوريا الشمالية تتحدى جيرانها بصاروخ بعيد المدى وواشنطن تتعهد بالرد
خالد بدر الدين
أعلنت كوريا الشمالية يوم الأربعاء إنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا قويا جديدا عابرا للقارات الدولية باسم هواسونجالذى يعنى المريخ وسجل أعلى ارتفاع وحلق لأطول مسافة مقارنة بباقي تجاربها الصاروخية وسقط في البحر قرب اليابان مما يجعل العاصمة واشنطن والبر الرئيسي للولايات المتحدة بأكمله في مجال أسلحتها النووية.
وقالت حكومة بيونجيانج إن الصاروخ الجديد من طراز هواسونج-15 هو إصدار أكثر تطورا من صاروخ جربته مرتين في يوليو وسيكون مداه أكثر من 13 ألف كيلومتر وهو أكثر مما يكفي للوصول إلى واشنطن العاصمة وباقي أرجاء الولايات المتحدة و أنه مصمم لحمل ”رأس حربي كبير جدا وثقيل وبلغ ارتفاع 4475 كيلومترا تقريبا وهو ما يعادل أكثر من 10 أمثال ارتفاع محطة الفضاء الدولية وطار مسافة 950 كيلومترا خلال 53 دقيقة.
وذكرت وكالة رويترز إن كوريا الشمالية التي أجرت في سبتمبر أيضا سادس وأقوى تجاربها النووية أطلقت عشرات التجارب الصاروخية تحت زعامة كيم كونج أون في تحد للعقوبات.
وجاءت أول تجربة صاروخية تجريها بيونجيانج منذ منتصف سبتمبر الماضى بعد أسبوع من قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعادة إدراجها على القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب مما يسمح لبلاده بفرض عقوبات جديدة عليها.
واتفق مسؤولون أمريكيون ويابانيون وكوريون جنوبيون على أن الصاروخ الذي سقط في المياه بالمنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لليابان هو على الأرجح صاروخ باليستي عابر للقارات بينما قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن التجربة لم تشكل أي تهديد للولايات المتحدة أو حلفائها.
وأكد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس للصحفيين في البيت الأبيض إن الصاروخ بلغ ارتفاعا أعلى من أي إطلاق سابق لهم وهو ما يأتي ضمن جهود البحث والتطوير من طرفهم لمواصلة صنع صواريخ باليستية قادرة في الأساس على تهديد أي مكان في العالم .
وتحدث ترامب الذي جرى إبلاغه بنبأ التجربة الصاروخية أثناء تحليق الصاروخ هاتفيا مع رئيس وزراء اليابان شينزو آبي ورئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن حيث أكد الزعماء الثلاثة مجددا التزامهم بالتصدي لتهديد كوريا الشمالي وأن أحدث تجربة صاروخية لا تغير نهج إدارته تجاه كوريا الشمالية والذي يشمل فرض قيود جديدة للإضرار بالتجارة بينها وبين الصين وإن هذا الوضع سيتعامل معه.
وقالت واشنطن مرارا إن كل الخيارات بما في ذلك العسكرية مطروحة في التعامل مع كوريا الشمالية مع التأكيد على رغبتها في حل سلمي كما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إنه لا تزال الخيارات الدبلوماسية ممكنة ومفتوحة في الوقت الحالي .
وأضاف تيلرسون في بيان أنه إلى جانب تطبيق عقوبات الامم المتحدة المفروضة على بيونجيانج فإنه يجب على المجتمع الدولي القيام بإجراءات إضافية لتعزيز الأمن البحري بما في ذلك الحق في منع حركة النقل البحري المتجهة إلى كوريا الشمالية.
ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا اليوم الأربعاء لمناقشة التجربة الصاروخية التي أدانها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريتش بشدة وقال المتحدث باسم جوتيريتش في بيان إن هذا خرق واضح لقرارات مجلس الأمن ويظهر تجاهلا للرؤية الموحدة للمجتمع الدولي.
وعبرت الصين، الحليف الكبير الوحيد لكوريا الشمالية عن قلقها البالغ بشأن التجربة ودعت كل الأطراف للتصرف بحذر بينما قال وزير الخارجية زيجمار جابرييل إن ألمانيا تدين بقوة أحدث تجارب كوريا الشمالية الصاروخية الباليستية مضيفا أنها ستستدعي سفير بيونجيانج لديها بعد أن خرقت كوريا الشمالية من جديد القانون الدولي وأن سلوكها المتهور يمثل تهديدا كبيرا للأمن الدولي.
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