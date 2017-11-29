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الإسكندرية
الإسكندرية تنتظر سقوط أمطار وتطالب المواطنين بتوخي الحذر
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 02:29 م
سقوط أمطار
أخر الأخبار
سقوط أمطار
مها يونس
توقعت محافظة الإسكندرية اليوم الأربعاء، سقوط أمطار متوسطة وخفيفة علي أحياء المحافظة، وفق بيان
وأوضحت أن ذلك التنبؤ يرجع إلى توقعات واستقراء خرائط التنبؤ الواردة من معهد بحوث المياه من قبل شركة الصرف الصحي بالإسكندرية وبالتنسيق مع غرفة عمليات السيول التابعة لوزارة الري.
وطالبت بضرورة توخي الحذر وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من قبل المواطنين لما قد يترتب على ذلك.
وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين بإلتزام الحيطة والحذر أثناء السفر علي الطرق السريعة.
وأشارت إلى أنه مستمرة في رفع درجة الإستعداد بجميع أجهزة المحافظة، وانعقاد غرفة العمليات بشكل علي مدار اليوم لتلقي بلاغات المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.
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