عون: الحريري باق بالتأكيد رئيسًا لوزراء لبنان

الرئيس اللبناني العماد ميشال عون

خالد بدر الدين



نشرت صحيفة لا ستامبا الإيطالية اليوم الأربعاء عن الرئيس اللبناني ميشال عون قوله، إن سعد الحريري باق بالتأكيد رئيسا لوزراء لبنان وإن حل الأزمة السياسية في البلاد سيكون خلال أيام.



وأضافت الصحيفة نقلا عن تصريحات لعون خلال زيارة لإيطاليا أن المحادثات مع جميع القوى السياسية داخل الحكومة وخارجها اختتمت، وأن هناك توافقا موسعا على نتائجها.



وكانت وكالة رويترز نشرت الأسبوع الماضى أن سعد الحريري أكد أمام مؤيديه أنه سيبقى معهم بعد أن علق استقالته في خطوة منعت أزمة سياسية كبرى وذلك بناء على طلب من الرئيس ميشال عون للسماح بإجراء مزيد من المشاورات لتخفيف التوتر في الشرق الأوسط.



وقال الحريري في كلمة يوم ا|لأربعاء الماضى أمام المئات من أنصاره الذين تجمعوا أمام منزله في وسط بيروت ”أنا باق معكم ومكمل معكم.. باقين سوا مكملين سوا.. لنكون خط الدفاع عن لبنان وعن استقرار لبنان وعن عروبة لبنان“.



وأدلى الحريري بهذا التصريح بعد عودته إلى بيروت فى وقت متأخر يوم الثلاثاء الماضى للمرة الأولى منذ إعلان استقالته المفاجئة 4 نوفمبر الحالى في بيان تلاه من السعودية والتى أعادت لبنان إلى واجهة الصراع الإقليمي بين المملكة العربية السعودية وإيران الداعمة لجماعة حزب الله.



وأعرب الحريري في ختام لقائه مع عون في القصر الرئاسي قرب بيروت عن أمله أن يشكل قراره مدخلا جديا لحوار مسؤول يجدد التمسك باتفاق الطائف ومنطلقات الوفاق الوطني ويعالج المسائل الخلافية وانعكاساتها على علاقات لبنان مع الأشقاء العرب.