رويترز: تسوية بمليار دولار تطلق سراح الأمير متعب

الشرطة السعودية 996

خالد بدر الدين



أفاد مسؤول سعودي اليوم الأربعاء بإطلاق سراح الأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس الوطني السعودي بعد التوصل إلى ”اتفاق تسوية مقبول“ مع السلطات يقضي بدفع أكثر من مليار دولار بعد الإقرار بالفساد الذي يشمل حالات معروفة.



وذكرت وكالة رويترز أن الأمير متعب (65 عاما) ابن الملك الراحل عبد الله والرئيس السابق للحرس الوطني كان من بين عشرات من أفراد الأسرة الحاكمة والوزراء والمسؤولين الحاليين والسابقين الذين تحتجزهم السلطات بزعم دفع رشاوى وتضخيم قيمة تعاقدات حكومية والابتزاز وذلك في إطار حملة على الفساد تستهدف في جانب منها توطيد سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.



وأكد المسؤول السعودي أن الأمير متعب كان متهما بالاختلاس وتعيين موظفين وهميين ومنح عقود لشركاته بما في ذلك صفقة بقيمة 10مليارات دولار لشراء أجهزة لاسلكي وسترات عسكرية واقية من الرصاص.



وقال المسؤول السعودي إن ثلاثة أشخاص آخرين على الأقل تشير المزاعم إلى تورطهم في قضايا فساد أبرموا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات بخلاف الأمير متعب وأن النائب العام قرر أيضا الإفراج عن عدد من الأفراد ومقاضاة ما لا يقل عن 5 أفراد ولم يذكر أي تفاصيل عن شخصياتهم.



ولم تكشف السلطات السعودية عن تفاصيل الاتهامات الموجهة لأي محتجز. كما لم يتضح إن كان الأمير متعب قادرا على التحرك بحرية أو ما إذا كان قد وضع رهن الإقامة الجبرية في المنزل.



ولم يتسن على الفور التواصل مع مكتب الأمير متعب للتعقيب على إطلاق سراحه. وقال أحد معارف الأسرة الحاكمة في وقت سابق عبر حسابه على موقع تويتر إن الأمير متعب يستقبل أشقاءه وأبناءه في قصره بالرياض.



وكان الكثير من المراقبين يعتقدون أن الهدف الرئيسي من التطهير هو الأمير متعب الذي كان رئيسا للحرس الوطني وقوامه مئة ألف فرد لأنه كان يمثل آخر مركز كبير للقوة بعد الإطاحة بولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف وكان يعتقد في يوم من الأيام أن الأمير متعب خريج أكاديمية ساندهيرست العسكرية منافسا قويا على العرش بصفته الابن المفضل للملك الراحل عبد الله.



وأعادت الحملة إلى الأذهان انقلاب القصر في يونيو الماضى عندما أطاح الأمير محمد بابن عمه الأكبر سنا الأمير محمد بن نايف من منصب ولي العهد ووزير الداخلية ورئيس مجلس الشؤون السياسية والأمنية في المملكة وفي سبتمبر الماضى سجن الأمير محمد شخصيات معارضة من رجال الدين والمثقفين.



وكانت حملة التطهير يدأت 4 نوفمبر الجارى بعد وقت قصير من إصدار العاهل السعودي الملك سلمان مرسوما بتشكيل لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد (32 عاما) ابنه المفضل الذي زادت سلطاته منذ صعوده الصاروخي في دوائر السلطة بالمملكة.



ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في قضايا وإصدار مذكرات اعتقال وقرارات منع من السفر وتجميد أرصدة وتعمل السلطات السعودية في سبيل التوصل لاتفاقات مع بعض المحتجزين وتطلب منهم تسليم أصول ودفع نقود مقابل إطلاق سراحهم.