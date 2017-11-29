حملة بنكية للإمارات دبي الوطني تختتم بسيارة مازيراتي جيبلي هدية

سيارة مازيراتي جيبلي 2017 هدية

خاص



احتفل بنك الإمارات دبي الوطني مصر في فندق Dusit Thani بتسليم الجائزة الكبرى "سيارة مازيراتي جيبلي 2017" في ختام حملة الودائع التي أطلقها البنك يوم 2 يوليو الماضي وحتى 31 أكتوبر، لتشجيع عملاء البنك على الادخار وزيادة استثماراتهم.



ووسط أجواء احتفالية ، شارك 729 عميل في السحب الذي أجراه البنك، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، على الجائزة الكبرى التي تعد أكبر جائزة من نوعها في القطاع المصرفي بمصر، والتي فاز بها العميل عبد الرشيد هاشم محمود محمد



من جانبه، قال أيمن جمجوم، رئيس قطاع الخدمات المصرفية المميزة وإدارة الثروات "البنك يسعى دائما لتطوير منتجاته وتقديم مزايا عديدة لعملائه، وهو ما قدمه خلال الحملة المميزة التي تم إطلاقها في شهر يوليو الماضي".



وأضاف "منحت هذه الحملة الفرصة للعملاء الحاليين والجدد فرصة التمتع بأعلي فائدة على الودائع من بنك الإمارات دبي الوطني مصر خلال فترة الحملة، بالإضافة إلى الفوز بسيارة فاخرة... وهو ما يعكس حرص البنك المستمر على طرح منتجات مبتكرة ورائدة من خلال فريق عمل متميز لدعم العميل والبنك معاً".



وفي السياق ذاته، قال العميل الفائز عبد الرشيد هاشم محمود محمد " أشعر بسعادة لا توصف.. ولم أكن أتخيل فوزي بسيارة مازيراتي فهذه الجائزة تعد جائزة متميزة لم نشهدها داخل القطاع المصرفي المصرى من قبل".



وتمثلت المميزات المتعددة التي روجت لها حملة بنك الإمارات دبي الوطني مصر للعملاء في وديعة سنوية جديدة تم إطلاقها منذ يوليو إلى نهاية أكتوبر لتشجيع عملاء البنك المميزين على الادخار وزيادة رؤوس أموالهم واستثماراتهم في البنك.



وتضمنت شروط المشاركة في السحب العملاء الذين لديهم ارصدة حسابات التوفيرأو الودائع بإجمالى 500 ألف جنيه والتي منحتهم فرصة دخول السحب مرة واحدة، وکل زیادة أخرى في أصول الرصيد بمبلغ 200 ألف جنیة مصري ومضاعفاتها ضاعفت فرصة العميل فى الفوز بالجائزة عن طريق زيادة عدد فرص المشاركة في السحب.



كما ضمت الحملة العملاء الجدد الذين قاموا بفتح حساب توفير أو ودائع لأجل أو شهادات إدخار خلال فترة الحملة بقيمة 250 ألف جنيه، حيث منحتهم الفرصة لدخول السحب مرة واحدة، وكل زيادة أخرى في أصول الرصيد بمبلغ 100 ألف جنيه مصري ومضاعفاتها ضاعفت فرصتهم فى الفوز بالجائزة عن طريق زيادة عدد فرص المشاركة في السحب.



بنك الإمارات دبي الوطني مصر هو شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة الإمارات دبي الوطني، وهي مجموعة مصرفية رائدة في المنطقة، في 30 سبتمبر 2017بلغ إجمالي أصول مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني 52 مليار جنيه مصرى، يضم بنك الإمارات دبي الوطني حاليا 1928 موظفا و66 فرعا، وهي أكبر شركة تابعة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالإضافة إلى الإمارات ومصر، تمتلك مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني أيضا فروعاً في المملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة ومكاتب تمثيلية في الهند والصين وإندونيسيا.







