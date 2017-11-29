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بنـــوك
المركزي يحصل على 49.7 مليار جنيه بمزادين للودائع
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 01:46 م
البنك المركزى 1
أخر الأخبار
البنك المركزى 1
سيد بدر
حصل البنك المركزي على نحو 49.7 مليار جنيه من القطاع المصرفي ضمن طرحي الودائع المربوطة ثابتة ومتغيرة العائد.
وطرح البنك المركزي اليوم الأربعاء مزاد الودائع متغيرة العائد بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 42 يوما تستحق 10 يناير المقبل، بينما تقدمت البنوك بسيولة بلغت 41.6 مليار جنيه من خلال 48 عرضا.
وبلغ أعلى سعر فائدة مطلوب من البنوك 19.42%، بينما سجل أقل سعر فائدة 19.25% وسجل متوسط الفائدة المطلوب نحو 19.294%.
وقبل البنك المركزي حصيلة بقيمة 39.75 مليار جنيه في مزاد اليوم، بمتوسط سعر فائدة 19.291%، وبلغ أعلى سعر فائدة قبله المركزي 19.31% وأقل سعر فائدة 19.25%.
وأقر البنك المركزي الآلية في الثالث من نوفمبر الماضي لاستخدامها في سحب فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي لتحجيم معدلات التضخم.
وطرح البنك المركزي عبر آلية الودائع متغيرة العائد نحو 62 مزاد منذ الثالث من نوفمبر حصل من خلالها على نحو 2.162 تريليون جنيه وبلغ متوسط سعر الفائدة 18.936%.
في سباق آخر قبل البنك المركزي من القطاع المصرفي 10 مليارات جنيه ضمن مزاد الودائع ثابتة العائد بفائدة 19.25% لأجل أسبوع.
البنك المركزى
عائد الودائع المربوطة
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