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بورصة وشركات
CI كابيتال مستشارًا لاستحواذ كايرو ثري إيه على الوطنية للذرة
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 12:58 م
عمليات الدمج والاستحواذ
أخر الأخبار
عمليات الدمج والاستحواذ
أسماء السيد
أعلنت شركة "سي آي كابيتال" القابضة، أن فريق الترويج وتغطية الاكتتاب تولى مهام المستشار المالي في صفقة استحواذ "كايرو ثري إيه" الدولية للصناعات، على حصة بواقع 98% من رأس مال الشركة الوطنية لمنتجات الذرة، بقيمة 1.47 مليار جنيه، بعد تقديم عرض شراء إجباري من خلال البورصة المصرية.
ولعبت "سي آي كابيتال" لترويج وتغطية الاكتتاب، دور المستشار المالي لشركة "كايرو ثري إيه" الدولية للصناعات، وقبل 98% من مساهمي الشركة الوطنية لمنتجات الذرة (والمالكين لـ 28,827,780 سهم) العرض المقدم من كايرو ثري إيه للاستحواذ على نسبة 100% من الوطنية لمنتجات الذرة.
وفي هذا السياق، قال هشام جوهر، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة "سي آي كابيتال"، إن شركته نتطلع خلال الأشهر المقبلة إلى تقديم المزيد من صفقات الدمج والاستحواذ، وصفقات سوق المال التي يجري حاليا الإعداد لها".
الوطنية لمنتجات الذرة
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