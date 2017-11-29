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سيـــاســة
مستقبل وطن ينظم زيارة لمصابى مسجد الروضة بمعهد ناصر
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 12:54 م
حزب مستقبل وطن
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حزب مستقبل وطن
إيمان عوف:
نظمت أمانة شباب حزب مستقبل وطن، بمحافظة الجيزة، زيارة لمصابى حادث مسجد الروضة الذين يجرى علاجهم بمعهد ناصر، لدعمهم معنويا، والتأكيد على وقوف الحزب، وجميع أبناء الشعب المصرى إلى جانبهم .
شارك فى الزيارة عبد الحميد الهوارى، أمين شباب الحزب بالجيزة، وهشام الهمامى، الأمين المساعد، وحسن عبد العال، أمين الحزب فى إمبابة، وعدد من القيادات.
من جانبه أكد عبد الحميد الهوارى، أن الحزب يقف إلى جانب أبناء شمال سيناء ضد ما يواجهونه من عمليات إرهابية، وهذه الزيارة أقل ما يمكن تقديمه لهم.
وأضاف أن العمليات الإرهابية لن تثنى مصر وشعبها والقيادة السياسية، على الاستمرار فى مسيرة التنمية، وتنفيذ المشروعات الكبرى، فى شتى المجالات.
وقال هشام الهمامى، أن تلك العمليات الجبانة، لن تنال من إرادة وعزيمة المصريين، بل تزيدهم إصرارا على الاصطفاف خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة والشرطة، لاقتلاع الإرهاب من جذوره.
وأضاف أنَّ الإرهاب لا دين له، وبالتالى فهو يستهدف المساجد والكنائس معًا، ولا يفرق بين مسلمين وأقباطاً، بهدف النيل من الوطن ومقدراته، تنفيذاً لأجندات خارجية هدفها تقويض الدولة المصرية.
سيـــاســة
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