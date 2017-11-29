المالية تبدأ إعداد موازنة العام الأخير من مهلة سماح قرض الإصلاح

وزارة المالية المصرية

❏ تحريكان فى أسعار الطاقة للتخلص من عبء الجزء الأكبر من الدعم

❏ ترجيح بتخطى الإيرادات 1.5 تريليون جنيه.. رغم تخفيض العجز

❏ «حقّق إيراد» مبدأ منح المصروف للجهات الخدمية فى موازنة 2018/ 2019



مها أبوودن



بدأت وزارة المالية مناقشاتها الداخلية المبدئية بشأن إعداد موازنة العام المالى المقبل 2018/ 2019، والذى يعد العام الأخير من مهلة السماح الممنوحة لقرض صندوق النقد الدولى والبالغة 3 سنوات.



ومعروف أن الحكومة دخلت فى إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولى تبلغ قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات، بهدف تمويل برنامج إصلاح اقتصادى يتضمن ترشيد الدعم وتعظيم الإيرادات عبر إصلاحات اقتصادية مالية ونقدية، وحصلت مصر بموجب الاتفاق حتى الآن على دفعتين، تمثلان الشريحة السنوية الأولى وفى انتظار الحصول على دفعة ثالثة خلال أيام .



ووفقًا للمعلومات التى حصلت عليها «المال»، فإن أهم المبادئ التى ستعتمد عليها الحكومة فى إعداد موازنة 2018/ 2019 فيما يخص الجهات الخدمية كوزارتى التعليم والصحة، يشترط تحقيق تلك الجهات فوائض وإيرادات عبر إقامة مشروعات، لزيادة مخصصاتها.



وأوضحت مصادر، لـ«المال»، أن تلك الفوائض من الممكن أن تتحقق عبر إنشاء أقسام اقتصادية مدفوعة الأجر داخل المستشفيات الحكومية، أو أقسام مدفوعة الأجر للأبحاث.



ومعروف أيضًا أن دستور 2014 نص على ضرورة زيادة مخصصات التعليم والصحة لتبلغ %10 من الناتج المحلى خلال 3 سنوات، وهو ما لم يتحقق حتى الآن.



وقالت المصادر إن العام المالى المقبل سيشهد التخلص من القسم الأكبر من فاتورة دعم الطاقة، من خلال تحريكين لأسعار الوقود والكهرباء قد ترقيان إلى تحرير بنزين فئة 92 أوكتين بشكل كامل .



يشار إلى أن الحكومة أجرت خلال العام المالى الماضى تحريكين على أسعار الوقود، أحدهما فى نوفمبر 2016، والثانية فى يونيو الماضى، وتحريك واحد على أسعار الكهرباء .



وتشير توقعات صندوق النقد إلى أن دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل سينخفض بنحو %56، من 108.2 مليار جنيه فى العام المالى الجارى 2017 - 2018، إلى 47.2 مليار جنيه العام المالى المقبل 2018 - 2019.



وكشفت المصادر أن وزارة المالية ستصدر، خلال أيام، منشورًا يتضمن مبادئ إعداد الموازنة، والمعروف باسم «منشور إعداد الموازنة»، ليتم توزيعه على الجهات الحكومية، كما هو متعارف كل عام .



ورجحت تخطى المصروفات الكلية حاجز 1.5 تريليون جنيه، لكنها أكدت أن مستويات العجز المستهدفة لن تزيد عن الـ%7.5، وهى المستهدفة فى العام الثالث من برنامج الإصلاح الاقتصادى المتفق عليه مع صندوق النقد الدولى، بسبب ارتفاع الإيرادات بوتيرة أعلى مما هى عليه الآن.



وبلغت قيمة المصروفات الكلية فى موازنة العام المالى الجارى 2017/ 2018، نحو 1.3 تريليون جنيه، فيما تخطت الايرادات 879 مليار جنيه مدفوعة بزيادة الايرادات الضريبية، ورفع رسوم خدمات عدد كبير من المصالح الحكومية .



يشار إلى أن الحكومة اتخذت خلال المرحلة الماضية عددًا من الإجراءات الإصلاحية، أبرزها تحرير سعر الصرف، وترشيد دعم الطاقة، فضلاً عن تعديل عدد من التشريعات الضريبية وإصدار قانون الضريبة على القيمة المضافة، وتهدف تلك الإجراءات إلى تخفيض عجز الموازنة وتعظيم الاحتياطى النقدى.