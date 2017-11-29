الجمارك تطالب باستخراج البطاقه الضريبية الذكية

مجدى عبد العزيز

المال ـ خاص



طالبت مصلحة الجمارك، المتعاملين معها، سرعة استخراج البطاقة الضريبية الذكية، التى تحل بديلا عن التعامل بالبطاقة الضريبية الورقيه نهاية العام الجاري.



أصدرت الإداره المركزية لقطاع الالتزام التجارى، بمصلحة الجمارك، تعليمات أشارت فيها إلى أن التعامل من خلال البطاقة الضريبية الذكية، بملف المتعاملين مع الجمارك ومستندات البيان الجمركى، فى 1/1/2018.



أشارت التعليمات إلى أن التعامل مع الجمارك ومستندات البيان الجمركى بملف المتعاملين بالبطاقة الضريبية الورقيه ينتهى فى31/12/2017.



طالبت الإداره المركزية لقطاع الالتزام التجارى بمصلحه الجمارك، الجميع بسرعة تحديث واستخراج البطاقه الضريبية الذكية قبل إنهاء المدة.



تجدر الإشارة إلى أن عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أكد منذ أسابيع، أنه يوقف العمل بالبطاقة الضريبية الورقية الخاصة بكل من المستوردين والمصدرين داخل الدائرة الجمركية اعتبارا من 31/12/2017، على أن يبدأ التعامل بالبطاقة الضريبية الممغنطة الذكية الجديدة ابتداء من 1/1/2018، مشيرا إلى أن باق الأنشطة يستمر فيها العمل بالبطاقة الضريبية الورقية.