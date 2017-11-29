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بورصة وشركات
التعاون الألمانية تبدأ تدريب القضاه على آليات سوق المال
الأربعاء 29 نوفمبر 2017 12:14 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
المال ـ خاص:
قال إندرياس كوك، المدير الإقليمي لمؤسسة التعاون الدولي الألماني، إن مؤسسته لديها برنامج لدعم الشركات المتوسطة والصغيرة، حيث بدأ بتعريف القضاه المصريين الجدد بالآليات والأطر الحاكمة للعمل بسوق الأوراق المالية.
وأضاف كوك على هامش توقيع اتفاقية تعاون مع البورصة المصرية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء، أن عمليات تدريب القضاه في مصر ستبدأ الأسبوع المقبل للتعريف على المحاور الرئيسية لسوق الأوراق المالية
التعاون الألمانية تبدأ تدريب القضاه على آليات سوق المال.
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